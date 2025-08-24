Фрезерный станок превратил руку в обломки, но хирурги сделали невозможное

В Удмуртии медики буквально вернули к жизни руку 23-летнего мужчины, которая попала во фрезерный станок прямо на производстве. Инцидент произошёл 11 августа: рабочий получил множественные повреждения плеча, предплечья и спины. Травмы были столь серьёзными, что врачи не исключали ампутации.

Быстрая помощь и срочная операция

Сотрудники скорой помощи мгновенно среагировали, оказали первую помощь на месте и экстренно доставили пострадавшего в Республиканскую клиническую больницу №1.

Уже в стационаре после обследования было принято решение — оперировать немедленно.

Первым этапом врач-травматолог Артем Ванчуров обработал открытые раны, остановил кровотечение и предотвратил инфицирование.

Далее хирурги выполнили остеосинтез — точное совмещение костей и их фиксацию металлическими конструкциями, что позволило восстановить целостность костной ткани и сохранить функциональность конечности.

Итог

"Благодаря слаженной работе всех медицинских служб, современной технике и квалификации врачей удалось избежать ампутации", — сообщили в минздраве Удмуртии.

Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно, находится в травматологическом отделении и проходит курс реабилитации.