Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Операция
Операция
© commons.wikimedia.org by John Asselin is licensed under Creative Commons CC0 License
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:07

Фрезерный станок превратил руку в обломки, но хирурги сделали невозможное

Минздрав Удмуртии: медики восстановили руку мужчине, пострадавшему во фрезерном станке

В Удмуртии медики буквально вернули к жизни руку 23-летнего мужчины, которая попала во фрезерный станок прямо на производстве. Инцидент произошёл 11 августа: рабочий получил множественные повреждения плеча, предплечья и спины. Травмы были столь серьёзными, что врачи не исключали ампутации.

Быстрая помощь и срочная операция

Сотрудники скорой помощи мгновенно среагировали, оказали первую помощь на месте и экстренно доставили пострадавшего в Республиканскую клиническую больницу №1.

Уже в стационаре после обследования было принято решение — оперировать немедленно.

Первым этапом врач-травматолог Артем Ванчуров обработал открытые раны, остановил кровотечение и предотвратил инфицирование.
Далее хирурги выполнили остеосинтез — точное совмещение костей и их фиксацию металлическими конструкциями, что позволило восстановить целостность костной ткани и сохранить функциональность конечности.

Итог

"Благодаря слаженной работе всех медицинских служб, современной технике и квалификации врачей удалось избежать ампутации", — сообщили в минздраве Удмуртии.

Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно, находится в травматологическом отделении и проходит курс реабилитации.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Соломатина: идеальные на вид яблоки часто обработаны химикатами сегодня в 2:38

Почему кривые яблоки полезнее глянцевых

Диетолог рассказала, почему ровные и глянцевые яблоки часто менее полезны, чем «корявые». Отдавайте предпочтение местным сортам с упругой кожурой — в них больше витаминов и антиоксидантов.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Ольга Исаева предупредила об опасности отравления арбузами в конце лета сегодня в 1:34

Нитраты в арбузе: скрытая угроза летнего лакомства

Арбуз — один из главных символов лета, но при неправильном выборе он легко может стать причиной серьёзного отравления. Врач объясняет, как выбрать безопасный плод и на какие признаки обратить внимание.

Читать полностью » Прокофьев предупредил, чем грозит апноэ: гипоксия, усталость и риск остановки дыхания сегодня в 0:30

Мужской храп может оказаться смертельно опасным: врачи предупреждают

Храп – не просто громкий звук. Врач объяснил, когда он связан с остановками дыхания и может угрожать жизни, а в каких случаях требуется хирургия или СИПАП-терапия.

Читать полностью » Как избежать гиперактивного мочевого пузыря: советы уролога по предотвращению частого мочеиспускания вчера в 23:23

На всякий случай — и вот результат: как привычка ходить в туалет без позыва нарушает мочевой пузырь

Привычка ходить в туалет "на дорожку" может вызвать проблемы с мочеиспусканием. Узнайте, как это влияет на здоровье и что говорят специалисты.

Читать полностью » Учёные уточнили, что известно о пользе и рисках сахарозаменителей вчера в 23:21

Секреты замены сахара: почему искусственные подсластители могут обернуться неминуемыми рисками для диабетиков

В последние годы заменители сахара становятся всё более распространёнными, но новые исследования показывают, что они могут не так безопасны. Узнайте, как они могут повлиять на здоровье диабетиков.

Читать полностью » Мед: польза и риски — как продукт влияет на здоровье и почему его нельзя использовать без ограничений вчера в 22:26

Мед: не только на десерт, но и на здоровье — если знать, как применять

Мед часто считают полезной альтернативой сахару, но что скрывается за этим сладким продуктом? Узнайте, как мед влияет на здоровье, и кто не должен его употреблять.

Читать полностью » Эксперты: азиатская косметика эффективнее защищает от фотостарения, но может вызывать аллергию у европейцев вчера в 22:18

Секреты безупречной кожи: как азиатская косметика покоряет российский рынок и что нужно знать

Узнайте, почему азиатская косметика набирает популярность среди россиян. Подходит ли она для европейской кожи и как выбрать безопасные средства?

Читать полностью » Исследование: рост спроса на готовую еду связан с изменением семейных традиций вчера в 21:16

Переехал от родителей — и забыл, как готовить: что едят молодые россияне

Спрос на готовую еду растёт: её всё чаще выбирают не только молодые, но и россияне постарше. Почему меняются пищевые привычки и сколько на это тратят?

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Роботы исследуют лунные вулканические туннели: главная цель миссии
Спорт и фитнес

Джейк Харкофф, специалист по силовой подготовке, назвал 5 способов сделать тренировку короче и результативнее
Садоводство

Садоводы используют уксус и почвопокровные растения против ежевики
Авто и мото

Минтранс: с осени 2025 года вводятся новые правила проверки водителей на алкоголь и наркотики
Авто и мото

"Автостат": Toyota сохранила лидерство среди глобальных автобрендов в России
Садоводство

В августе у клубники формируются цветочные почки — от ухода зависит урожай следующего года
Спорт и фитнес

Американский колледж спортивной медицины назвал преимущества тренировок с резиновыми лентами
Еда

Рецепт домашних роллов с пятью вариантами начинок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru