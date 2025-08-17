Три города, два проекта и одна звезда: новые роли Лили Коллинз

Что общего у Лондона, Рима и Санта-Барбары? Именно в этих городах в ближайшее время окажется Лили Коллинз — правда, не в жизни, а на съемочных площадках. Голливудская актриса готовится сразу к двум проектам, которые обещают стать громкими премьерными событиями.

Новая комедия от Amazon MGM

The Hollywood Reporter сообщает, что Лили Коллинз сыграет одну из главных ролей в фильме Close Personal Friends. Вместе с ней в касте заявлены Бри Ларсон, Джек Куэйд и Генри Голдинг. Съемки стартуют уже в сентябре в Лондоне.

Постановкой занимается режиссер Джейсон Орли, известный по фильмам "Взрослеть на полную" и "Я хочу вернуть тебя". Он же выступил и соавтором сценария, работая над ним вместе с Исааком Аптакером. Производством картины занимается студия Amazon MGM.

Сюжет строится вокруг пары, которая случайно знакомится со знаменитостью во время путешествия в Санта-Барбару. Постепенно их новая дружба приводит к череде забавных и неловких ситуаций.

Параллельный проект: "Эмили в Париже"

Тем временем актриса не оставляет и свою самую узнаваемую роль. Съемки пятого сезона сериала "Эмили в Париже" проходят в Венеции с 15 по 25 августа — и для города это событие стало настоящим аттракционом: камеры расположились прямо в историческом центре.

В новых сериях Эмили Купер отправится в Рим, где ее жизнь вновь примет неожиданный поворот. Героиня окажется вовлечена в роман с Марчелло — наследником модного дома, роль которого исполнит Эудженио Франческини. Кроме того, Эмили доверят серьезную карьерную задачу: она станет руководительницей итальянского филиала французской маркетинговой компании.