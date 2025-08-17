Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лили Коллинз
Лили Коллинз
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:29

Три города, два проекта и одна звезда: новые роли Лили Коллинз

The Hollywood Reporter: Лили Коллинз снимется в комедии Amazon MGM "Close Personal Friends"

Что общего у Лондона, Рима и Санта-Барбары? Именно в этих городах в ближайшее время окажется Лили Коллинз — правда, не в жизни, а на съемочных площадках. Голливудская актриса готовится сразу к двум проектам, которые обещают стать громкими премьерными событиями.

Новая комедия от Amazon MGM

The Hollywood Reporter сообщает, что Лили Коллинз сыграет одну из главных ролей в фильме Close Personal Friends. Вместе с ней в касте заявлены Бри Ларсон, Джек Куэйд и Генри Голдинг. Съемки стартуют уже в сентябре в Лондоне.

Постановкой занимается режиссер Джейсон Орли, известный по фильмам "Взрослеть на полную" и "Я хочу вернуть тебя". Он же выступил и соавтором сценария, работая над ним вместе с Исааком Аптакером. Производством картины занимается студия Amazon MGM.

Сюжет строится вокруг пары, которая случайно знакомится со знаменитостью во время путешествия в Санта-Барбару. Постепенно их новая дружба приводит к череде забавных и неловких ситуаций.

Параллельный проект: "Эмили в Париже"

Тем временем актриса не оставляет и свою самую узнаваемую роль. Съемки пятого сезона сериала "Эмили в Париже" проходят в Венеции с 15 по 25 августа — и для города это событие стало настоящим аттракционом: камеры расположились прямо в историческом центре.

В новых сериях Эмили Купер отправится в Рим, где ее жизнь вновь примет неожиданный поворот. Героиня окажется вовлечена в роман с Марчелло — наследником модного дома, роль которого исполнит Эудженио Франческини. Кроме того, Эмили доверят серьезную карьерную задачу: она станет руководительницей итальянского филиала французской маркетинговой компании.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Блейк Лайвли вступила в жёсткий спор с адвокатом Джастина Бальдони во время допроса вчера в 19:25

Судебный триллер в Голливуде: Лайвли и Бальдони сцепились из-за скандальных обвинений

Блейк Лайвли резко выступила против адвоката Джастина Бальдони на допросе: актриса заявила о продолжающейся клеветнической кампании против нее.

Читать полностью » Пользователи раскритиковали бандаж для лица Ким Кардашьян из-за отсутствия инноваций вчера в 18:20

"Последний гвоздь в гроб стандартов красоты": за что осудили Ким Кардашьян

Новый бандаж для лица от Skims вызвал бурю критики: пользователи увидели в нём символ нереалистичных стандартов красоты и отсутствие настоящей новизны.

Читать полностью » Фильм вчера в 17:15

Ким Кардашьян в слезах: трейлер фильма о Канье показал то, чего не должен был видеть мир

Документальный фильм о Канье Уэсте раскрывает скрытые детали его жизни: откровенные разговоры с Ким, борьба с диагнозами и неожиданные признания.

Читать полностью » Принц Уильям рассказал в Корнуолле о своём простом завтраке вчера в 16:09

Утро принца Уильяма оказалось совсем не королевским — вот что он ест на завтрак

Будущий король Британии начинает день с простого, но продуманного завтрака. Что именно ест принц Уильям и почему его выбор удивил диетологов?

Читать полностью » Врач рассказал о последствиях лобно-височной деменции на примере болезни Брюса Уиллиса вчера в 15:05

"Мозг медленно выключается": врач раскрыл суть диагноза Брюса Уиллиса

Лобно-височная деменция изменила жизнь Брюса Уиллиса: что известно о болезни актёра, как она развивается и какие решения предстоит принять его близким?

Читать полностью » МТС: Деревянко и Федункив лидируют среди комедийных артистов по итогам опроса вчера в 14:00

Россияне выбрали новых королей смеха: кто вытеснил конкурентов в 2025 году

Россияне выбрали любимых комедийных актёров 2025 года: кто оказался лидером у мужчин и женщин и какие жанры сейчас в приоритете у зрителей?

Читать полностью » Спайк Ли сообщил о планах снять фильм с Тимоти Шаламе через несколько лет вчера в 13:53

Звёзды сойдутся через пять лет: Спайк Ли уже ждёт Шаламе для большого кино

Спайк Ли признался, что мечтает о совместном фильме с Тимоти Шаламе. Почему ждать придётся несколько лет и что их связывает помимо кино?

Читать полностью » Маргарет Куолли предложила Биллу Мюррею познакомиться с её мамой Энди Макдауэлл вчера в 12:49

Маргарет Куолли решила свести Энди Макдауэлл и Билла Мюррея: история с привкусом "Дня сурка"

Маргарет Куолли решила свести свою маму Энди Макдауэлл и Билла Мюррея. Их связывает прошлое на съёмках "Дня сурка" и неожиданное настоящее в Чарльстоне.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Приложение Future предлагает персональные тренировки под контролем PhD по кинезиологии Сары Гаскон
Садоводство

Как правильно поливать алоэ: три шага к здоровому растению
Еда

Как приготовить торт Невеста из 12 коржей: советы кондитера
Авто и мото

Студенты из Нанси разработали интеллектуальный лежачий полицейский BumpGuard
Наука и технологии

Advanced Materials: новое устройство генерирует энергию из атмосферной влаги
Туризм

Сколько на самом деле времени нужно закладывать перед вылетом
Дом

Эксперты назвали быстрые решения для протечки крана и заедающего замка
Питомцы

Английский бульдог признан самой проблемной породой для дрессировки из-за физических ограничений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru