Обрезка лилий в сентябре
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:16

Ваши лилии об этом мечтали: уход после цветения, обеспечивающий пышность год за годом

Когда и как правильно обрезать лилии: советы для обильного цветения

Многие садоводы совершают ошибку, обрезая лилии сразу после цветения "под ноль". Кажется, что растение уже выполнило свою задачу и теперь можно смело избавляться от засыхающих стеблей. Но на самом деле такая спешка может обернуться слабым цветением или даже отсутствием бутонов в следующем сезоне.

Почему нельзя торопиться с обрезкой

После того как лепестки опали, зелёные стебли и листья продолжают работать. Они участвуют в фотосинтезе, а значит, накапливают питательные вещества, которые поступают в луковицу. Если лишить растение этой "подпитки", оно уйдёт в зиму ослабленным и не сможет заложить здоровые почки для будущего цветения.

Сразу после увядания цветов рекомендуется удалить лишь семенные коробочки. Это позволит остановить расход сил на формирование семян и перенаправит питание в луковицу.

Когда обрезать стебли

Окончательная обрезка проводится только после того, как стебель полностью пожелтел и стал сухим и ломким. Обычно это происходит поздней осенью. Именно тогда можно смело убирать его у самой земли. Оставлять пеньки нет необходимости — они не принесут пользы и лишь будут мешать.

После удаления стеблей участок желательно замульчировать. Слой мульчи сохранит тепло и защитит луковицы от резких перепадов температуры зимой.

Подкормка после цветения

Чтобы лилия успешно пережила зиму и зацвела вновь, её нужно подкормить. Оптимально использовать калийно-фосфорные удобрения — они помогают луковице вызреть и способствуют закладке цветочных почек. Азотные составы в этот период категорически противопоказаны, так как они стимулируют рост зелёной массы, что ослабляет растение.

Правильный уход после цветения — залог долгой жизни и пышного цветения лилий. Терпение и внимание к этим правилам помогут сохранить красоту и силу цветка на многие годы.

Три интересных факта

  1. Лилии могут расти на одном месте без пересадки до 5-6 лет, если правильно ухаживать за луковицами.
  2. В Древнем Египте лилии символизировали возрождение и часто использовались в ритуалах.
  3. Некоторые сорта лилий обладают лёгким ароматом, который усиливается именно вечером, чтобы привлечь ночных насекомых-опылителей.

