Дворник
Дворник
© commons.wikimedia.org by Ben Skála, Benfoto is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:23

Лилль тонет в отходах: мусорщики перекрыли предприятие и сорвали выезд техники

Мусорщики во Франции заблокировали въезд на базу и остановили выезд техники — BFMTV

В агломерации Лилля во Франции забастовка мусорщиков перешла в новую фазу: протестующие перекрыли доступ на территорию предприятия и фактически остановили выезд техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV и заявление компании Deverra.

Блокада предприятия и остановка вывоза мусора

По информации BFMTV, сотрудники Deverra, участвующие в забастовке, перекрыли доступ на территорию предприятия, обслуживающего вывоз мусора в лилльской агломерации. Компания назвала происходящее "незаконной блокадой" своей инфраструктуры. В пресс-релизе, опубликованном в понедельник, 29 декабря, подчеркивается, что конфликт усиливается, а большинство сотрудников бастует с 23 декабря.

В заявлении Deverra отмечается, что бастующие препятствовали выезду любых транспортных средств, включая мусоровозы. При этом, как утверждает компания, в блокаде участвовали не только её работники, но и люди, не связанные с предприятием. Это осложнило ситуацию: предприятие фактически оказалось заблокировано, а коммунальная инфраструктура региона — под угрозой срыва работы в условиях накопления отходов.

Давление на несогласных и обращение к правоохранителям

Deverra также заявила о случаях давления и запугивания сотрудников, которые отказались участвовать в забастовке. По версии компании, этим работникам препятствовали в выполнении обязанностей. В результате руководство направило заявление в правоохранительные органы, попросив обеспечить возможность тем, кто не участвует в протесте, продолжать работу.

В BFMTV сообщается, что компания стремится восстановить доступ к своей территории и нормальную логистику. Заявление в полицию и акцент на "незаконной блокаде" указывают на попытку перевести конфликт в правовую плоскость.

Требования бастующих и позиция компании

Забастовка началась 23 декабря. Мусорщики протестуют против ухудшения условий труда и сокращений сотрудников, а также требуют повышения зарплаты на 3%, выплаты праздничной премии в 600 евро, и изменения маршрутов движения мусоровозов. Поддержку протесту выразили представители ряда французских профсоюзов, включая "Всеобщую конфедерацию труда" (CGT) и "Рабочую силу" (FO), отмечает телеканал.

Руководство компании ранее проводило переговоры и удовлетворило часть требований. Однако в Deverra отказались согласиться на повышение зарплаты на 3% и выплату премии в 600 евро, предложив вместо этого 100 евро. После этого, как сообщает BFMTV, мусорщики решили продлить забастовку до 29 декабря.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

