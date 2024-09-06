Лилии на зиму: секреты успешной перезимовки в саду

С приходом осени перед дачниками и садоводами встает вопрос, что делать с луковицами лилий: выкапывать их на хранение или можно оставить в земле до весны? Ответ на этот вопрос не так однозначен, и во многом зависит от ряда факторов.
Традиционно считается, что лилии лучше выкапывать и хранить в прохладном, сухом месте. Это действительно оправдано для регионов с суровыми зимами, где почва промерзает достаточно глубоко. В таких условиях луковицы могут просто погибнуть, если оставить их в земле. Поэтому в средней полосе, на Урале и в Сибири рекомендуется выкапывать лилии осенью.
Однако, если климат вашего региона более мягкий, без резких перепадов температур, то лилии вполне можно и оставить в грунте. Корневая система этих цветов достаточно глубокая, и они способны сохранять жизнеспособность даже при неглубоком промерзании почвы. Более того, оставаясь на месте, лилии будут лучше развиваться и формировать более крупные, здоровые луковицы к следующему сезону.
Также стоит учитывать возраст насаждений. Молодые лилии первого-второго года жизни лучше выкапывать и делить, чтобы дать им возможность окрепнуть. А вот взрослые растения, которым уже 3-4 года, можно и оставить в земле, если зимы в вашем регионе мягкие.
Если все же решили выкапывать лилии, делайте это в сухую солнечную погоду, когда земля слегка подсохнет. Аккуратно извлекайте луковицы из почвы, очищайте их от остатков корней и земли, и просушите в тени в течение 1-2 недель. Затем помещайте луковицы на хранение в картонные коробки или сетчатые мешки, поместив в прохладное, темное место с температурой 0-5°С.
А если условия позволяют оставить лилии зимовать в земле, просто мульчируйте посадки слоем торфа, опавших листьев или перегноя. Это защитит корни от промерзания, а весной растения будут радовать вас ярким цветением.
Фото: Kor!An (Андрей Корзун).
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