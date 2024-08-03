Простые действия, которые гарантируют лилиям пышное цветение

Секрет пышного цветения лилий в следующем сезоне: что делать прямо сейчас

Лилии практически одни из самых эффектных и ярких летних цветов. Чтобы в следующем году эти великолепные растения вас вновь порадовали обильным и продолжительным цветением, необходимо выполнить ряд несложных, но важных работ в саду прямо сейчас.

Уход за лилиями после цветения

Когда лилии отцветут, не торопитесь срезать их цветоносы. Дайте им возможность полностью отцвести. Только после этого необходимо аккуратно срезать цветоносы, оставив пару сантиметров от верхушки листьев.

Это позволит растениям накопить максимум питательных веществ в луковицах для будущего сезона. Если же срезать цветоносы сразу, лилии попросту ослабнут и могут не зацвести в следующем году.

Мульчируйте лилии

Как только листья лилий начнут желтеть, их необходимо будет замульчировать. Подойдет любой органический материал - древесная кора, опилки, солома, прелые листья. Слой мульчи должен быть 5-7 см.

Мульча защитит корневую систему лилий от переохлаждения в зимний период, а также сохранит влагу в почве. Это очень важно для зимовки растений.

Перекопайте и подкормите лилииОсенью, в октябре-ноябре, необходимо перекопать грядку с лилиями. Это улучшит аэрацию почвы и позволит луковицам уйти на зимовку в хорошем состоянии.

Также при перекопке внесите в грунт комплексное минеральное удобрение, богатое фосфором и калием. Это обеспечит лилиям хорошее питание и заложит основу для обильного цветения в следующем году.

Фото: Лилия белоснежная (Lilium L.) by Nickolas Titkov.