Ошибка осенью может стоить вам всех лилий: когда выкапывать обязательно

Лилия — цветок, который по красоте и разнообразию сортов ничуть не уступает розе. Кажется, что ухаживать за ней легко, но именно осенью у садоводов возникает главный вопрос: нужно ли выкапывать луковицы? Ответ зависит от сорта и климата.

Какие лилии нужно выкапывать обязательно

Не все сорта способны зимовать в почве. Теплолюбивые и капризные:

трубчатые;

длинноцветковые;

американские;

кавказские;

восточные;

ЛА-гибриды.

В средней полосе они ещё могут зимовать, но в Сибири и северных регионах их выкапывают обязательно.

Какие лилии можно оставить в земле

Самые морозостойкие сорта отлично зимуют без выкопки:

тигровые;

сибирские;

азиатские;

ОТ-гибриды;

Мартагон;

Кандидум.

Их можно не пересаживать до 10 лет, главное — укрыть толстым слоем мульчи: листья, компост, торф, опилки и сверху снег.

В низинах и на участках с высоким уровнем грунтовых вод луковицы лучше выкапывать: есть риск загнивания.

Сроки выкопки

Ориентироваться нужно на момент окончания цветения. Оптимально — через 30 дней после него.

Азиатские и ЛА-гибриды — вторая половина августа.

ОТ-гибриды — конец августа.

Восточные — начало сентября.

Как правильно выкопать и сохранить луковицы

Выбирайте сухой день. Выкапывайте вилами на расстоянии 20 см от стебля. Осмотрите луковицы: с налётом или пятнами обработайте зелёнкой и фунгицидом ("Витарос", "Максим Дачник"). Здоровые луковицы погрузите на час в "Фитоспорин-М", просушите. Храните в ящиках с вентиляцией при +7…+10 °C и влажности 70%.

Если есть "детки", отделите их и сложите в пакет с влажным мхом или опилками, уберите в холодильник.

Уход за зимующими в почве лилиями

Продолжайте поливы 1-2 месяца после цветения.

В конце августа внесите суперфосфат и сульфат калия (по 20 г/м²).

В сентябре срежьте стебли до 10 см.

В октябре уложите слой мульчи: листья — 20 см, торф или компост — 10 см.

Выкапывать лилии нужно не всегда. Всё зависит от сорта и климата. Соблюдайте простые правила, и весной ваши цветники вновь вспыхнут яркими бутонами.