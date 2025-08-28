Ошибка осенью может стоить вам всех лилий: когда выкапывать обязательно
Лилия — цветок, который по красоте и разнообразию сортов ничуть не уступает розе. Кажется, что ухаживать за ней легко, но именно осенью у садоводов возникает главный вопрос: нужно ли выкапывать луковицы? Ответ зависит от сорта и климата.
Какие лилии нужно выкапывать обязательно
Не все сорта способны зимовать в почве. Теплолюбивые и капризные:
-
трубчатые;
-
длинноцветковые;
-
американские;
-
кавказские;
-
восточные;
-
ЛА-гибриды.
В средней полосе они ещё могут зимовать, но в Сибири и северных регионах их выкапывают обязательно.
Какие лилии можно оставить в земле
Самые морозостойкие сорта отлично зимуют без выкопки:
-
тигровые;
-
сибирские;
-
азиатские;
-
ОТ-гибриды;
-
Мартагон;
-
Кандидум.
Их можно не пересаживать до 10 лет, главное — укрыть толстым слоем мульчи: листья, компост, торф, опилки и сверху снег.
В низинах и на участках с высоким уровнем грунтовых вод луковицы лучше выкапывать: есть риск загнивания.
Сроки выкопки
Ориентироваться нужно на момент окончания цветения. Оптимально — через 30 дней после него.
-
Азиатские и ЛА-гибриды — вторая половина августа.
-
ОТ-гибриды — конец августа.
-
Восточные — начало сентября.
Как правильно выкопать и сохранить луковицы
-
Выбирайте сухой день.
-
Выкапывайте вилами на расстоянии 20 см от стебля.
-
Осмотрите луковицы: с налётом или пятнами обработайте зелёнкой и фунгицидом ("Витарос", "Максим Дачник").
-
Здоровые луковицы погрузите на час в "Фитоспорин-М", просушите.
-
Храните в ящиках с вентиляцией при +7…+10 °C и влажности 70%.
Если есть "детки", отделите их и сложите в пакет с влажным мхом или опилками, уберите в холодильник.
Уход за зимующими в почве лилиями
-
Продолжайте поливы 1-2 месяца после цветения.
-
В конце августа внесите суперфосфат и сульфат калия (по 20 г/м²).
-
В сентябре срежьте стебли до 10 см.
-
В октябре уложите слой мульчи: листья — 20 см, торф или компост — 10 см.
Выкапывать лилии нужно не всегда. Всё зависит от сорта и климата. Соблюдайте простые правила, и весной ваши цветники вновь вспыхнут яркими бутонами.
