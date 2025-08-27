Неделя промаха — минус цветение: когда и как правильно пересаживать луковицы лилий

Август для лилий — горячая пора. Лучший срок с 20 августа по 15 сентября.

Раньше — луковицы слабые, теряют силы.

Позже — не успеют укорениться до морозов.

На юге сроки можно сместить до середины сентября, севернее лучше закончить до начала осени.

Идеальный цикл пересадки — раз в 4 года. За это время луковица обрастает "детками", места всем не хватает: стеблей много, а цветы становятся мельче. Исключение — мартагоны, их можно не трогать десятилетиями.

Как выкопать и подготовить луковицы

Выкапывают лилии только в сухую погоду. Вилы ставят в 20 см от стебля, чтобы не повредить корни.

Луковица должна быть твёрдой, без пятен и мягких мест, чешуйки плотно прилегают.

Больные экземпляры сразу уничтожают. Жалеть нельзя — заражают всю грядку.

Отмытые луковицы дезинфицируют в слабом растворе марганцовки (1-2 г на литр воды, 15-20 минут).

После замачивания промывают водой и подсушивают 2-3 часа в тени.

Деток отделяют только тех, что сами отпали. Насильно отрывать нельзя — материнская луковица пострадает.

Как выбрать место для пересадки

Свет: утром солнце, днём — лёгкая тень. В глухой тени стебли вытягиваются, на палящем солнце цветы быстро выгорают.

Почва: азиатские и восточные гибриды любят кислую (pH 5,5-6,5), трубчатые предпочитают щёлочную — добавляют доломитовую муку (100 г/м²).

Дренаж: застой воды губителен. Даже весенняя лужа на пару дней убьёт посадку.

Перед посадкой землю готовят:

ведро перегноя на 0,5 м²;

специальные удобрения для луковичных (20-30 г/м²);

немного старой хвои для азиатских гибридов.

Свежий навоз и свежие опилки использовать нельзя. Они сжигают корни и забирают азот.

Как правильно посадить

Глубина — три высоты луковицы. Крупные — 15-18 см, средние — 12-15 см.

На дно ямки — 2-3 см речного песка. Он не даёт воде застаиваться у донца.

Корни аккуратно расправляют в стороны.

Луковицу присыпают песком, затем землёй.

Расстояние между луковицами:

25 см для высоких сортов,

15-20 см для низкорослых.

После посадки поливают в 2-3 приёма, чтобы земля равномерно уплотнилась.

Финальный штрих — мульчирование. Подойдут перепревшие опилки или компост слоем 6-8 см. Листья и свежие опилки использовать нельзя — они притянут вредителей и закислят землю.

Что дальше

Ростки появятся только весной, когда почва прогреется до +8 °C. До этого времени посадки не трогают и не поливают.

При правильной пересадке лилии зацветут уже на следующий год и дадут полноценные, крупные бутоны.