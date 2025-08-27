Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лилии
Лилии
© flickr.com by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:12

Неделя промаха — минус цветение: когда и как правильно пересаживать луковицы лилий

Агрономы назвали сроки пересадки лилий: с 20 августа по 15 сентября

Август для лилий — горячая пора. Лучший срок с 20 августа по 15 сентября.

  • Раньше — луковицы слабые, теряют силы.

  • Позже — не успеют укорениться до морозов.

На юге сроки можно сместить до середины сентября, севернее лучше закончить до начала осени.

Идеальный цикл пересадки — раз в 4 года. За это время луковица обрастает "детками", места всем не хватает: стеблей много, а цветы становятся мельче. Исключение — мартагоны, их можно не трогать десятилетиями.

Как выкопать и подготовить луковицы

  • Выкапывают лилии только в сухую погоду. Вилы ставят в 20 см от стебля, чтобы не повредить корни.

  • Луковица должна быть твёрдой, без пятен и мягких мест, чешуйки плотно прилегают.

  • Больные экземпляры сразу уничтожают. Жалеть нельзя — заражают всю грядку.

  • Отмытые луковицы дезинфицируют в слабом растворе марганцовки (1-2 г на литр воды, 15-20 минут).

  • После замачивания промывают водой и подсушивают 2-3 часа в тени.

Деток отделяют только тех, что сами отпали. Насильно отрывать нельзя — материнская луковица пострадает.

Как выбрать место для пересадки

  • Свет: утром солнце, днём — лёгкая тень. В глухой тени стебли вытягиваются, на палящем солнце цветы быстро выгорают.

  • Почва: азиатские и восточные гибриды любят кислую (pH 5,5-6,5), трубчатые предпочитают щёлочную — добавляют доломитовую муку (100 г/м²).

  • Дренаж: застой воды губителен. Даже весенняя лужа на пару дней убьёт посадку.

Перед посадкой землю готовят:

  • ведро перегноя на 0,5 м²;

  • специальные удобрения для луковичных (20-30 г/м²);

  • немного старой хвои для азиатских гибридов.

Свежий навоз и свежие опилки использовать нельзя. Они сжигают корни и забирают азот.

Как правильно посадить

  • Глубина — три высоты луковицы. Крупные — 15-18 см, средние — 12-15 см.

  • На дно ямки — 2-3 см речного песка. Он не даёт воде застаиваться у донца.

  • Корни аккуратно расправляют в стороны.

  • Луковицу присыпают песком, затем землёй.

Расстояние между луковицами:

  • 25 см для высоких сортов,

  • 15-20 см для низкорослых.

После посадки поливают в 2-3 приёма, чтобы земля равномерно уплотнилась.

Финальный штрих — мульчирование. Подойдут перепревшие опилки или компост слоем 6-8 см. Листья и свежие опилки использовать нельзя — они притянут вредителей и закислят землю.

Что дальше

Ростки появятся только весной, когда почва прогреется до +8 °C. До этого времени посадки не трогают и не поливают.

При правильной пересадке лилии зацветут уже на следующий год и дадут полноценные, крупные бутоны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как спасти розы от тли: эффективный раствор из 2 ингредиентов - результат за 1 день сегодня в 7:14

Тля в ужасе покидает ваши розы: этот кухонный дуэт - смертельное оружие, эффект виден уже через 24 часа

Тля атакует розы? Эффективный и простой раствор из мыла и масла поможет избавиться от вредителей уже через 24 часа! Безопасный домашний метод.

Читать полностью » Секреты салата: когда собирать урожай и нужно ли затенение для нежного вкуса сегодня в 6:58

Мульча и тень – не всё: вот что еще нужно знать, чтобы салат не горчил летом

Узнайте, как избежать горечи в салате летом. Правильный выбор сорта, полив, сбор урожая и другие секреты сочной зелени. Советы опытных огородников.

Читать полностью » Вторая жизнь вещей: 11 идей для сада, которые вы найдете в ванной комнате сегодня в 6:47

Ванная комната – золотая жила для сада: вот 11 вещей, которые дадут вашим растениям новую жизнь

Узнайте, как 11 обычных предметов из ванной комнаты могут преобразить ваш сад! Экономьте, перерабатывайте и создавайте красоту своими руками.

Читать полностью » Лилии под угрозой: как защитить цветы от жуков народными средствами – советы садоводов сегодня в 5:57

Лилии в осаде: эффективные методы борьбы с жуками-вредителями раскроют весь потенциал ваших цветов

Жуки на лилиях – серьезная проблема. Узнайте о безопасных и проверенных методах борьбы с вредителями, включая механический сбор, народные средства и профилактические меры.

Читать полностью » Растения обгорели на солнце: как спасти и избежать повторных ожогов – советы экспертов сегодня в 5:42

Солнце безжалостно: листья растений кричат о помощи – как спасти зеленых питомцев

Листья растений изменили цвет? Это солнечный ожог! Узнайте, как распознать, оказать первую помощь и избежать ожогов, чтобы ваши зеленые питомцы были здоровы.

Читать полностью » 7 фатальных ошибок при выращивании вишни, из-за которых нет долгожданных ягод сегодня в 4:57

Не ждите вишневого пиршества: 6 ошибок, которые гарантированно оставят вас без ягод – примите меры сейчас

Узнайте о главных ошибках при выращивании вишни, которые могут лишить вас урожая. Правильный выбор сортов, обрезка и защита от болезней – залог обильного плодоношения.

Читать полностью » Слива Дамсон: эксперты назвали компактный сорт для небольших садов сегодня в 4:34

Не надо огромных садов: эта слива – находка для тех, у кого мало места

Слива Дамсон (Prunus insititia) - европейский сорт, идеально подходит для компактных дворов. Сочетая декоративность и практическую пользу, не требуя особого ухода, станет украшением любого сада и принесет вкусный урожай.

Читать полностью » Как пиво спасет ваш огород: простой способ избавиться от слизней без химии сегодня в 3:57

Пиво против слизней: гениальный метод, который спасёт ваш огород от нашествия вредителей

Эффективный метод борьбы со слизнями в огороде? Используйте пиво! Простые ловушки помогут защитить урожай и избавят от вредителей без химии.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Биологи: волки формируют устойчивые пары и сохраняют союз на всю жизнь
Спорт и фитнес

Голкипер сборной России Матвей Сафонов согласовал уход из ПСЖ
Еда

Плоский круассан с малиновой глазурью: рецепт от шеф-повара
Туризм

История немецкого пива: от Средневековья до наших дней
Авто и мото

Южнокорейское приложение Tmap снизило число аварий на 31 тысячу за три года
Красота и здоровье

Врач Висо объяснил, как просмотр телефона утром влияет на память и мотивацию
Еда

Жаркое в горшочках с грибами: рецепт и рекомендации от кулинаров
Садоводство

Блошки уничтожают урожай: как спасти капусту и редис – лучшие способы защиты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru