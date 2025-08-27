Неделя промаха — минус цветение: когда и как правильно пересаживать луковицы лилий
Август для лилий — горячая пора. Лучший срок с 20 августа по 15 сентября.
-
Раньше — луковицы слабые, теряют силы.
-
Позже — не успеют укорениться до морозов.
На юге сроки можно сместить до середины сентября, севернее лучше закончить до начала осени.
Идеальный цикл пересадки — раз в 4 года. За это время луковица обрастает "детками", места всем не хватает: стеблей много, а цветы становятся мельче. Исключение — мартагоны, их можно не трогать десятилетиями.
Как выкопать и подготовить луковицы
-
Выкапывают лилии только в сухую погоду. Вилы ставят в 20 см от стебля, чтобы не повредить корни.
-
Луковица должна быть твёрдой, без пятен и мягких мест, чешуйки плотно прилегают.
-
Больные экземпляры сразу уничтожают. Жалеть нельзя — заражают всю грядку.
-
Отмытые луковицы дезинфицируют в слабом растворе марганцовки (1-2 г на литр воды, 15-20 минут).
-
После замачивания промывают водой и подсушивают 2-3 часа в тени.
Деток отделяют только тех, что сами отпали. Насильно отрывать нельзя — материнская луковица пострадает.
Как выбрать место для пересадки
-
Свет: утром солнце, днём — лёгкая тень. В глухой тени стебли вытягиваются, на палящем солнце цветы быстро выгорают.
-
Почва: азиатские и восточные гибриды любят кислую (pH 5,5-6,5), трубчатые предпочитают щёлочную — добавляют доломитовую муку (100 г/м²).
-
Дренаж: застой воды губителен. Даже весенняя лужа на пару дней убьёт посадку.
Перед посадкой землю готовят:
-
ведро перегноя на 0,5 м²;
-
специальные удобрения для луковичных (20-30 г/м²);
-
немного старой хвои для азиатских гибридов.
Свежий навоз и свежие опилки использовать нельзя. Они сжигают корни и забирают азот.
Как правильно посадить
-
Глубина — три высоты луковицы. Крупные — 15-18 см, средние — 12-15 см.
-
На дно ямки — 2-3 см речного песка. Он не даёт воде застаиваться у донца.
-
Корни аккуратно расправляют в стороны.
-
Луковицу присыпают песком, затем землёй.
Расстояние между луковицами:
-
25 см для высоких сортов,
-
15-20 см для низкорослых.
После посадки поливают в 2-3 приёма, чтобы земля равномерно уплотнилась.
Финальный штрих — мульчирование. Подойдут перепревшие опилки или компост слоем 6-8 см. Листья и свежие опилки использовать нельзя — они притянут вредителей и закислят землю.
Что дальше
Ростки появятся только весной, когда почва прогреется до +8 °C. До этого времени посадки не трогают и не поливают.
При правильной пересадке лилии зацветут уже на следующий год и дадут полноценные, крупные бутоны.
