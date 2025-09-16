Полураздетый на улице — и снова с улыбкой: Lil Nas X оправляется после ареста
Музыкальная индустрия снова обсуждает имя Lil Nas X — и на этот раз не из-за клипов или провокационных шоу. Рэпер оказался в центре громкой истории, которая началась с его задержания в Лос-Анджелесе. В августе полиция предъявила ему обвинения в нападении на сотрудника и сопротивлении аресту. Ситуация получила широкий резонанс, ведь речь идёт об артисте мирового масштаба, чьи треки давно стали частью современной поп-культуры.
После ареста Монтеро Хилл (настоящее имя исполнителя) был госпитализирован: возникли подозрения на передозировку. Позже музыкант вышел на связь с фанатами и заверил их, что постепенно идёт на поправку. По словам его адвоката, сейчас команда и семья сосредоточены на восстановлении здоровья артиста.
"Это всего лишь препятствие, которое он преодолеет", — сказал адвокат Дрю Финдлинг.
Как развивались события
История началась 21 августа. Певца обнаружили на улице полураздетым, а при задержании произошёл конфликт с полицейским. Против него выдвинули четыре пункта обвинения, но музыкант свою вину не признал. Суд временно отпустил Lil Nas X под залог в размере 75 тысяч долларов. Следующее заседание назначено на 18 ноября.
При этом артист продолжает общаться с публикой в соцсетях и старается демонстрировать оптимизм.
Сравнение: музыка и скандалы
|Период
|Музыкальные достижения
|Скандалы и резонанс
|2018-2019
|"Old Town Road" — рекорд Billboard Hot 100 (19 недель №1)
|Споры вокруг стиля трека: кантри или хип-хоп
|2021
|Альбом Montero, номинации на "Грэмми"
|Критика клипов за провокационные образы
|2024-2025
|Участие в мировых фестивалях, новые синглы
|Арест в Лос-Анджелесе, обвинения и лечение
3 интересных факта
-
"Old Town Road" удерживал лидерство в Billboard Hot 100 дольше всех в истории — 19 недель подряд.
-
Настоящее имя музыканта — Монтеро Хилл, а сценический псевдоним появился как дань уважения рэперу Nas.
-
Его дебютный альбом Montero сразу попал в топ-2 Billboard и принёс артисту несколько номинаций на "Грэмми".
Исторический контекст
Подобные истории в шоу-бизнесе происходили и раньше. Майкл Джексон, Бритни Спирс, Джастин Бибер — все они в разные годы сталкивались с громкими скандалами и судебными процессами. Но многие сумели не только сохранить карьеру, но и выйти на новый уровень популярности. Возможно, путь Lil Nas X окажется похожим.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru