Полураздетый на улице — и снова с улыбкой: Lil Nas X оправляется после ареста

Музыкальная индустрия снова обсуждает имя Lil Nas X — и на этот раз не из-за клипов или провокационных шоу. Рэпер оказался в центре громкой истории, которая началась с его задержания в Лос-Анджелесе. В августе полиция предъявила ему обвинения в нападении на сотрудника и сопротивлении аресту. Ситуация получила широкий резонанс, ведь речь идёт об артисте мирового масштаба, чьи треки давно стали частью современной поп-культуры.

После ареста Монтеро Хилл (настоящее имя исполнителя) был госпитализирован: возникли подозрения на передозировку. Позже музыкант вышел на связь с фанатами и заверил их, что постепенно идёт на поправку. По словам его адвоката, сейчас команда и семья сосредоточены на восстановлении здоровья артиста.

"Это всего лишь препятствие, которое он преодолеет", — сказал адвокат Дрю Финдлинг.

Как развивались события

История началась 21 августа. Певца обнаружили на улице полураздетым, а при задержании произошёл конфликт с полицейским. Против него выдвинули четыре пункта обвинения, но музыкант свою вину не признал. Суд временно отпустил Lil Nas X под залог в размере 75 тысяч долларов. Следующее заседание назначено на 18 ноября.

При этом артист продолжает общаться с публикой в соцсетях и старается демонстрировать оптимизм.

Сравнение: музыка и скандалы