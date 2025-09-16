Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Lil Nas X
Lil Nas X
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 2.0
Опубликована сегодня в 12:51

Полураздетый на улице — и снова с улыбкой: Lil Nas X оправляется после ареста

Адвокат Дрю Финдлинг заявил, что Lil Nas X идёт на поправку после ареста и госпитализации

Музыкальная индустрия снова обсуждает имя Lil Nas X — и на этот раз не из-за клипов или провокационных шоу. Рэпер оказался в центре громкой истории, которая началась с его задержания в Лос-Анджелесе. В августе полиция предъявила ему обвинения в нападении на сотрудника и сопротивлении аресту. Ситуация получила широкий резонанс, ведь речь идёт об артисте мирового масштаба, чьи треки давно стали частью современной поп-культуры.

После ареста Монтеро Хилл (настоящее имя исполнителя) был госпитализирован: возникли подозрения на передозировку. Позже музыкант вышел на связь с фанатами и заверил их, что постепенно идёт на поправку. По словам его адвоката, сейчас команда и семья сосредоточены на восстановлении здоровья артиста.

"Это всего лишь препятствие, которое он преодолеет", — сказал адвокат Дрю Финдлинг.

Как развивались события

История началась 21 августа. Певца обнаружили на улице полураздетым, а при задержании произошёл конфликт с полицейским. Против него выдвинули четыре пункта обвинения, но музыкант свою вину не признал. Суд временно отпустил Lil Nas X под залог в размере 75 тысяч долларов. Следующее заседание назначено на 18 ноября.

При этом артист продолжает общаться с публикой в соцсетях и старается демонстрировать оптимизм.

Сравнение: музыка и скандалы

Период Музыкальные достижения Скандалы и резонанс
2018-2019 "Old Town Road" — рекорд Billboard Hot 100 (19 недель №1) Споры вокруг стиля трека: кантри или хип-хоп
2021 Альбом Montero, номинации на "Грэмми" Критика клипов за провокационные образы
2024-2025 Участие в мировых фестивалях, новые синглы Арест в Лос-Анджелесе, обвинения и лечение

3 интересных факта

  1. "Old Town Road" удерживал лидерство в Billboard Hot 100 дольше всех в истории — 19 недель подряд.

  2. Настоящее имя музыканта — Монтеро Хилл, а сценический псевдоним появился как дань уважения рэперу Nas.

  3. Его дебютный альбом Montero сразу попал в топ-2 Billboard и принёс артисту несколько номинаций на "Грэмми".

Исторический контекст

Подобные истории в шоу-бизнесе происходили и раньше. Майкл Джексон, Бритни Спирс, Джастин Бибер — все они в разные годы сталкивались с громкими скандалами и судебными процессами. Но многие сумели не только сохранить карьеру, но и выйти на новый уровень популярности. Возможно, путь Lil Nas X окажется похожим.

