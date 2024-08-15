Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, охарактеризовала запрос Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на посещение трех российских областей как "очередной перформанс", подчеркивая, что этот запрос не отражает истинного интереса к правам человека. В своем заявлении для ТАСС она выразила мнение, что, несмотря на недавний террористический акт в Курске, предположительно совершенный киевским режимом, эксперты ООН не проявили должного внимания к этой ситуации.

По словам Захаровой, это свидетельствует о том, что тема прав человека используется как политический инструмент, и в данном контексте это делается с особым цинизмом. Она подчеркнула, что запрос УВКПЧ носит скорее политический, нежели гуманитарный характер.

В ответ на запрос, Россия предложила провести встречу с экспертами ООН не на территории упомянутых областей, а в постпредстве России в Женеве. Цель этой встречи, как описала Захарова, - предоставить экспертам фактическую информацию, которая поможет "ликвидировать безграмотность" относительно ситуации в этих регионах и "потушить цинизм", с которым, по ее мнению, был сделан запрос.

Вместо допуска в эти регионы, российская сторона предложила встречу в Женеве, где, как выразилась Захарова, планируется "предоставить факты, чтобы устранить невежество и снизить уровень цинизма" в подходе ООН к данной ситуации. Это заявление отражает стремление России контролировать нарратив и представить свою точку зрения на происходящее в указанных областях.

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