Огненная стихия на курорте: беспилотник вызвал масштабный пожар в Геленджике

В Краснодарском крае продолжается борьба с крупным лесным пожаром на территории Геленджикского лесничества, площадь которого из-за усиления ветра увеличилась до 32 гектаров. По данным регионального министерства ГО и ЧС, возгорание возникло в ночь на 28 августа после падения сбитого украинского беспилотного летательного аппарата.

Для усиления группировки, которая в настоящее время насчитывает более 330 человек, утром планируется привлечение дополнительных 200 специалистов. К тушению подключена авиация: два вертолета МЧС России и самолет-амфибия Бе-200, который уже приступил к работе. На месте развернута необходимая инфраструктура для ликвидаторов, включая полевую кухню и зоны для отдыха.

В ночное время активные противопожарные операции приостановлены в целях безопасности, однако организовано круглосуточное дежурство 95 человек для контроля за периметром возгорания. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что в тушении наряду с профессиональными спасателями участвуют волонтеры.

Задействовано более 80 единиц специализированной техники, развернут оперативный штаб для координации действий всех служб. Ранее сообщалось о переводе отдыхающих на альтернативные пляжные зоны в связи с приближением огня к побережью.

По данным властей, инцидент произошел после ночной атаки беспилотников на Краснодарский край, в ходе которой было зафиксировано не менее 18 воздушных целей. Один из аппаратов, сбитый в районе Геленджика, стал причиной возгорания в лесном массиве.