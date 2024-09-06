Известный своими точными прогнозами историк Лихман предсказал победу Харрис на выборах в США

Известный своими точными прогнозами касательно выборов президентов США ученый Алан Лихтман предрек победу вице-президента Камалы Харрис. Данную информацию он озвучил в своем видеоролике для газеты The New York Times (NYT).

"Мой прогноз таков: Камала Харрис станет следующим президентом США", — сообщил профессор.

Совместно с советским математиком Владимиром Кейлисом-Бороком Лихтман разработал методологию прогнозирования выборов под названием "13 ключей к Белому дому". Эта методика предполагает, что победителем становится тот кандидат, который набирает более половины ключей. К критериям относятся такие показатели, как "харизма кандидата", "отсутствие скандалов", "стабильная экономика в краткосрочной и долгосрочной перспективе", "успешная внешняя политика" и другие, на которые можно ответить только "да" или "нет".

Эта система позволила Лихтману предсказать исход практически всех президентских выборов с 1984 года, за исключением выборов 2000 года. Тогда Лихтман считал, что победит бывший вице-президент США Альберт Гор, однако победил Джордж Буш-младший. С учетом скандального пересчета голосов во Флориде, профессор уверен, что его прогноз был правильный, а победу республиканского кандидата он связывает с манипуляциями. В 2016 году он предсказал победу Дональда Трампа, который теперь является оппонентом Харрис.

Фото: сайт офиса генерального прокурора Калифорнии