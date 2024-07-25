Московская прокуратура сообщила о причастности сообщника известного предпринимателя и блогера Аяза Шабутдинова к многочисленным эпизодам мошенничества. Правоохранительные органы инкриминируют ему участие в 92 противоправных деяниях.

Таганский районный суд Москвы принял решение о заочном аресте лица. Его личность не раскрывается, однако известно, что он скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. Прокуратура подтвердила, что фигуранту предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

На время проведения следственных мероприятий суд отстранил подозреваемого от руководящих должностей в автономной некоммерческой организации и акционерном обществе, через которые осуществлялась реализация образовательных программ.

Напомним, что Шабутдинов, основатель ряда бизнес-проектов, включая "Like Центр", сеть хостелов и кофеен, был задержан в ноябре 2023 года в столице по подозрению в крупномасштабном мошенничестве при продаже обучающих курсов. Находясь под стражей, он отрицает свою вину и характеризует арест как недоразумение, негативно влияющее на бизнес-среду.

В течение нескольких месяцев после задержания Шабутдинова против него было возбуждено дополнительно семь уголовных дел. К апрелю 2024 года ему были предъявлены обвинения по 73 эпизодам мошенничества, что свидетельствует о масштабности расследуемого дела.