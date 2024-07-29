В Татарстане число случаев заражения лихорадкой Западного Нила увеличилось до шести, — Cообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. По словам представителя ведомства, на сегодняшний день в республике зафиксировано шесть подтвержденных случаев заболевания.

Ранее в минздраве Татарстана сообщили о четырех пациентах, у которых диагностирована лихорадка Западного Нила. У всех больных наблюдались характерные симптомы: лихорадка, интоксикация и сыпь. Трое из них находятся в состоянии средней и тяжелой степени тяжести, у одного пациента отмечено поражение мозговых оболочек.

Один из пациентов был выписан из больницы 28 июля.

Все заболевшие являются жителями Татарстана, и никто из них не выезжал из региона. Медики пока не могут точно определить источник заражения.

Лихорадка Западного Нила — это вирусная инфекция, которая может протекать в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации, головной и мышечной боли. В некоторых случаях возможны осложнения, такие как серозный менингит и менингоэнцефалит.

Заражение лихорадкой Западного Нила происходит чаще всего через укусы комаров или клещей. Основными переносчиками болезни являются комары. Лихорадка Западного Нила распространены в странах с жарким климатом, в том числе в южных регионах России.

Фото: From Wikimedia Commons/ Navy Medicine