Северное сияние над горами
Северное сияние над горами
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:42

Хотите увидеть северное сияние? Эти места точно вас удивят

Как увидеть северное сияние в разных уголках мира: советы и прогнозы астрономов

Все знают, что северное сияние — это красивое и редкое природное явление, которое обычно ассоциируется с холодными северными странами. Но на самом деле оно не ограничивается только Севером! Разберёмся, где и когда можно увидеть это удивительное природное явление.

Что такое северное сияние?

Северное сияние — это оптическое явление, когда верхние слои атмосферы начинают светиться разными цветами — зелёным, красным, синим и другими. Эти вспышки происходят, когда солнечные бури выбрасывают заряженные частицы, которые, попадая в магнитное поле Земли, вызывают световые эффекты. Эти частицы движутся к магнитным полюсам, где сходятся линии магнитного поля Земли, и возникают магнитные бури. Их результатом и является северное сияние.

Но как выяснилось, северное сияние не ограничивается только северными районами. Оно может появляться и в других точках планеты, в том числе в Австралии, где его называют южным сиянием.

Где можно увидеть северное сияние?

Не только на севере

Традиционно северное сияние ассоциируется с высокими широтами, такими как Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Канада, Аляска, а также с северными регионами России. Именно в этих местах явление можно наблюдать чаще всего, особенно в осенне-зимний период, когда ночи длиннее.

Но это явление не привязано только к северному полюсу. В Австралии, например, северное сияние наблюдается в южном полушарии, и оно носит название южное сияние.

Яркие сияния в России

В мае 2024 года произошла серия мощных солнечных вспышек, что привело к сильным магнитным бурям и ярким северным сияниям в самых неожиданных местах, в том числе в центральной России. И это не первый раз в этом году: такие вспышки становятся всё более частыми. Такие события, как солнечные вспышки, могут привести к непредсказуемым и внезапным явлениям на Земле.

Как предсказать северное сияние?

Северное сияние нельзя предсказать с такой же точностью, как, например, лунное или солнечное затмение. Однако, если вы хотите увеличить свои шансы увидеть сияние, следите за магнитными бурями. Когда происходят солнечные вспышки, вероятность наблюдать северное сияние значительно увеличивается.

Как отслеживать магнитные бури?

Для этого существует несколько инструментов. Один из них — сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, где можно наблюдать состояние магнитосферы, солнечную активность и получать прогнозы на 3 и 27 дней вперёд. Следите за прогнозами и будьте готовы к магическому зрелищу.

Где лучше всего смотреть северное сияние?

Важный момент: из-за искусственного освещения в городах увидеть северное сияние крайне сложно. Яркие огни и светящиеся улицы могут затмить световые эффекты, а значит, вы не получите того захватывающего зрелища, о котором мечтаете.

Если ваша цель — увидеть сияние, выезжайте за пределы города, подальше от освещённых улиц, где тёмное небо откроет вам всю красоту этого явления.

Сообщества и ресурсы для поиска сияния

Если вы серьёзно настроены увидеть северное сияние, стоит подключиться к сообществам астрономов и «охотников» за северным сиянием. Такие группы активно отслеживают солнечную активность и делятся информацией.

Популярные сообщества:

  • «Охотники за северным сиянием»
  • AstroAlert

Они обновляют информацию о предстоящих солнечных вспышках и магнитных бурях, так что вы сможете планировать свою поездку, основываясь на прогнозах.

  1. Северное сияние — это не только севера, его можно увидеть и в других регионах, например, в Австралии. Но чаще всего оно возникает на высоких широтах.
  2. Чтобы увидеть сияние, следите за солнечными вспышками и магнитными бурями, которые можно отслеживать на специализированных сайтах.
  3. Для лучшего наблюдения выбирайте места вдали от городского освещения, чтобы увидеть все краски сияния.
  4. Воспользуйтесь астрономическими сообществами и следите за солнечной активностью через специальные приложения и сайты.

Не забывайте, что северное сияние — это явление природы, которое нельзя точно предсказать, но с правильным подходом ваши шансы на его наблюдение увеличиваются.

