Удар молнии парализовал женщину на кухне: что нужно знать каждому

Жительница Луисвилла, штат Кентукки, пережила настоящий кошмар, когда её ударило током в момент, когда молния попала в её дом во время грозы.

Как это произошло

Во вторник, 19 августа, Шелби Миллер готовила ужин для своих детей. Всё шло как обычно, пока молния не ударила в электросеть.

"Вдруг микроволновка замолчала. Я открыла дверцу — и меня ударило током. Я даже не могла отпустить микроволновку, рука словно прилипла", — рассказала женщина в интервью WAVE.

Когда напряжение спало, ей удалось высвободить руку.

"Я сразу приложила лёд, но чувствовала только покалывание и онемение", — добавила она.

В больнице

Шелби срочно доставили в отделение неотложной помощи больницы Нортона Одюбона. Врачи выявили повреждения нервов и мышц левой руки и предупредили, что у неё есть риск сердечного приступа.

"Я очень переживаю, — призналась она. — Я не ожидала, что всё закончится больницей. Я работаю руками, и теперь думаю: смогу ли вернуться к работе? Вернётся ли чувствительность? Пока чувствую только онемение и покалывание, которые поднимаются вверх по руке".

Важное предупреждение

Женщина решила рассказать свою историю, чтобы напомнить людям об опасности использования техники во время грозы.

"Мне всегда говорили: не принимай душ во время грозы. Но я не знала, что нельзя даже готовить ужин. Теперь я точно буду отключать всё из розетки, как только приближается шторм", — подчеркнула она.

Национальная метеорологическая служба США действительно советует держаться подальше от любых предметов, проводящих электричество:

электроприборов,

проводных телефонов,

кабелей и проводки,

сантехники и металлических дверей.

Также не рекомендуется стоять у окон — молния может пробить даже трещины в стенах.