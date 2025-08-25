Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:11

Удар молнии парализовал женщину на кухне: что нужно знать каждому

Американку ударило током через микроволновку после попадания молнии в дом

Жительница Луисвилла, штат Кентукки, пережила настоящий кошмар, когда её ударило током в момент, когда молния попала в её дом во время грозы.

Как это произошло
Во вторник, 19 августа, Шелби Миллер готовила ужин для своих детей. Всё шло как обычно, пока молния не ударила в электросеть.

"Вдруг микроволновка замолчала. Я открыла дверцу — и меня ударило током. Я даже не могла отпустить микроволновку, рука словно прилипла", — рассказала женщина в интервью WAVE.

Когда напряжение спало, ей удалось высвободить руку.

"Я сразу приложила лёд, но чувствовала только покалывание и онемение", — добавила она.

В больнице
Шелби срочно доставили в отделение неотложной помощи больницы Нортона Одюбона. Врачи выявили повреждения нервов и мышц левой руки и предупредили, что у неё есть риск сердечного приступа.

"Я очень переживаю, — призналась она. — Я не ожидала, что всё закончится больницей. Я работаю руками, и теперь думаю: смогу ли вернуться к работе? Вернётся ли чувствительность? Пока чувствую только онемение и покалывание, которые поднимаются вверх по руке".

Важное предупреждение
Женщина решила рассказать свою историю, чтобы напомнить людям об опасности использования техники во время грозы.

"Мне всегда говорили: не принимай душ во время грозы. Но я не знала, что нельзя даже готовить ужин. Теперь я точно буду отключать всё из розетки, как только приближается шторм", — подчеркнула она.

Национальная метеорологическая служба США действительно советует держаться подальше от любых предметов, проводящих электричество:

  • электроприборов,
  • проводных телефонов,
  • кабелей и проводки,
  • сантехники и металлических дверей.

Также не рекомендуется стоять у окон — молния может пробить даже трещины в стенах.

