Молнии в небе
Молнии в небе
© commons.wikimedia.org by Fir0002 is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike License
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:07

Дом под ударом: почему молнии чаще всего бьют в частные строения

Эксперт Ильдар Ахтямов рассказал, как защитить частный дом от молний

Многие считают, что молнии опасны только для высоток, но на самом деле частные дома тоже в зоне риска. Особенно если здание расположено на возвышенности, вдали от других строений и деревьев.

Как часто молнии бьют в дома

По данным МЧС, в России ежегодно фиксируется около 900 пожаров из-за молний. Для сравнения: пожары по вине человека случаются в сотни раз чаще, но риск всё же нельзя игнорировать. Чем выше здание и чем меньше вокруг объектов, способных "принять удар", тем выше вероятность, что разряд попадёт именно в него.

Чем грозит удар молнии

Последствия могут быть самыми разными:

  • Пожар - мгновенное воспламенение деревянных конструкций крыши.

  • Повреждение инженерных систем - молния может пройти по антенне, трубам или электропроводке и вывести из строя технику.

  • Разрушение конструкций - бетон и кирпич под действием разряда трескаются, особенно если внутри есть влага или арматура.

  • Опасность для людей - прямое поражение случается редко, но прикосновение к металлу в момент удара может привести к удару током.

Как защитить дом

Единственный надёжный способ — система молниезащиты. Она не предотвращает удар, но безопасно отводит энергию в землю.

Виды молниеприёмников:

  • Штыревой - металлический стержень на крыше или рядом с домом. Подходит для небольших домов, но зона защиты ограничена.

  • Тросовый - натянутый над крышей трос, эффективен для вытянутых зданий.

  • Сеточный - решётка из проводников над крышей, лучший вариант для больших домов, но самый дорогой.

"Для типовых частных домов оптимальны два штыря по торцам здания. Их высота должна превышать крышу хотя бы на два метра", — пояснил эксперт Ильдар Ахтямов.

Важный момент — качественное заземление. Проводники толщиной не менее 8 мм прокладывают по изоляторам, а в землю утапливают металлический контур.

Как защитить технику

Даже если молния не ударила прямо в дом, скачки напряжения во время грозы — обычное явление. Они могут сжечь бытовую электронику. Решение — устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) в щитке или сетевые фильтры с грозозащитой для дорогой техники.

Итог

Если ваш дом стоит в месте с частыми грозами и малоэтажной застройкой, система молниезащиты — не роскошь, а необходимость. Она сохранит здание, имущество и самое главное — безопасность людей.

