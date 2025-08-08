Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Молнии в небе
Молнии в небе
© commons.wikimedia.org by Bernardo de Menezes Petrucci is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:08

Тайный код грозы: почему молнии бьют не так, как мы думали

Исследование: молнии генерируют рентгеновские лучи в момент удара

Вы когда-нибудь задумывались, как возникают молнии? В новой статье профессора Виктора Паско из Университета штата Пенсильвания и его команды раскрывается тайна этого природного явления.

Исследователи выяснили, что мощные электрические поля в грозовых облаках ускоряют электроны, которые, сталкиваясь с молекулами кислорода и азота, производят рентгеновские лучи. Эти процессы запускают каскад электронов и высокоэнергетических фотонов — идеальные условия для возникновения молний.

Первое точное объяснение молний

"Наши результаты дают первое точное количественное объяснение того, как возникают молнии в природе. Она связывает точки между рентгеновскими лучами, электрическими полями и физикой электронных лавин", — говорит ученый.

Это открытие стало возможным благодаря математическому моделированию, которое подтвердило и объяснило наблюдения фотоэлектрических явлений в атмосфере Земли.

Земные гамма-вспышки и их природа

Явление, известное как земная гамма-вспышка, представляет собой естественные вспышки рентгеновского излучения и сопутствующее радиоизлучение, которые обычно остаются незамеченными. Профессор Пасько добавил, что используя нашу модель, которая воспроизводит условия, наблюдаемые в полевых условиях, мы дали полное объяснение рентгеновскому и радиоизлучению, присутствующему внутри грозовых облаков.

Исследователи применили свою модель для сопоставления полевых наблюдений, собранных другими учеными с помощью наземных датчиков и спутников, с условиями в моделируемых грозовых облаках.

"Мы объяснили, как происходят фотоэлектрические явления, какие условия должны быть в грозовых облаках, чтобы инициировать каскад электронов, и что является причиной широкого спектра радиосигналов, которые мы наблюдаем в облаках еще до удара молнии", — рассказали авторы исследования.

Уникальные свойства рентгеновских вспышек

Модель, известная как фотоэлектрический разряд с обратной связью, имитирует физические условия, в которых наиболее вероятно возникновение молний. Уравнения, использованные для создания модели, опубликованы в статье для других исследователей. Ученые также объяснили, почему вспышки земного гамма-излучения часто происходят без видимых признаков молний.

Высокоэнергетические рентгеновские лучи, создаваемые релятивистскими электронными лавинами, генерируют новые затравочные электроны, что быстро усиливает эти лавины. Это объясняет, почему вспышки гамма-излучения могут происходить из областей, которые выглядят оптически тусклыми и радиомолчаливыми.

Исследование профессора Паско и его коллег открывает новые горизонты в понимании молний и связанных с ними явлений. Это знание может помочь в разработке более точных методов предсказания гроз и молний, что, в свою очередь, повысит безопасность во время штормовой погоды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи обнаружили древние ритуальные ямы с жертвенными останками в Германии сегодня в 17:22

Тайна древних ям: почему неолитические люди сжигали дома вместе с собаками

При строительстве линии электропередачи в Германии нашли 12 древних ям с черепами, костями собак и следами огня. Кто и зачем проводил здесь таинственные ритуалы 5000 лет назад?

Читать полностью » Новый метод анализа грудного молока выявляет дефициты витаминов и жирных кислот сегодня в 16:11

Секреты грудного молока: что скрывает анализ, который может изменить жизнь вашего малыша

Учёные предложили новый способ оценки грудного молока: теперь дефицит витаминов и жирных кислот у ребёнка можно выявить точнее, чем по анализам крови. Как это работает и почему важно для здоровья малышей?

Читать полностью » Российско-китайское исследование: метан можно перерабатывать в метанол без нагрева сегодня в 16:02

То, что изменит энергетику: скрытый потенциал российского газа раскрыт

Узнайте, как новый способ переработки метана в метанол, разработанный российскими и китайскими учеными, открывает новые перспективы для энергетики и экологии.

Читать полностью » Новое открытие: обнаружена черная дыра, существовавшая вскоре после Большого взрыва сегодня в 15:18

В космосе нашли гигантский монстр спустя 13,3 миллиарда лет: вот что это

Международная команда астрономов сделала потрясающее открытие, обнаружив самую далекую черную дыру, существовавшую всего через 500 миллионов лет после Большого взрыва.

Читать полностью » Крупнейший клад железных слитков в Европе найден в Боснии: сенсационное открытие сегодня в 14:18

Секреты древних торговых путей: что рассказали бипирамидальные слитки из Боснии

В Боснии и Герцеговине обнаружен крупнейший в Европе клад железных слитков, возраст которых около 2000 лет. Уникальная находка меняет представления об истории Европы, древних торговых путях и роли региона.

Читать полностью » Почему 1 из 5 человек боится природы: последние исследования о биофобии сегодня в 13:58

Страх перед природой: до 20% мира избегают жизни, но для планеты это катастрофа

Новое исследование выявило, что до 20% населения мира страдают биофобиями – страхом перед природой. Эта боязнь не только мешает личной жизни, но и наносит колоссальный вред экосистемам, биоразнообразию и глобальным процессам.

Читать полностью » Что происходит с вулканами, когда тает лед: раскрыта шокирующая правда сегодня в 12:58

Вулканы просыпаются из-за глобального потепления: раскрыт шокирующий механизм

Глобальное потепление и таяние ледников несут новую угрозу: активизируются вулканы. Исследование на примере Чили раскрывает, как исчезновение льда снижает давление на магматические камеры, вызывая более частые и мощные извержения.

Читать полностью » Улавливание CO₂: как китайцы обошли сложности старых технологий сегодня в 11:58

Декарбонизация получила новый импульс: 120 часов стабильной работы — китайский e-DRM поражает

Китайские ученые совершили прорыв в борьбе с климатом, разработав метод электрифицированного катализа. Технология e-DRM улавливает больше парниковых газов, чем производит, обещая отрицательные выбросы и углеродную нейтральность.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

BBC покажет 18 августа документальный фильм об Оззи Осборне "Coming Home"
Красота и здоровье

Врач: женщины в России всё чаще откладывают материнство ради карьеры и образования
Садоводство

Светлана Самойлова: почему кабачки гниют и как предотвратить эту проблему
Еда

Кольраби в сезон: с июня по октябрь — как готовить и кому особенно полезна
Питомцы

Зоопарк в Дании предложил местным жителям приносить домашних животных для хищников
Красота и здоровье

Эксперт: отказ от обследований и игнорирование боли — повод сменить гинеколога
Наука и технологии

Командные виды спорта помогают подросткам бороться с депрессией — данные китайских исследователей
Красота и здоровье

Зачем класть мускатный орех в еду: откройте для себя его полезные свойства
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru