Интерьер в цветах вместо белого
Интерьер в цветах вместо белого
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:03

Эти просчёты с цветом и светом превращают квартиру в хаос

Основные ошибки в подборе освещения и цвета интерьера

Я заметил, что даже красивая мебель может выглядеть непривлекательно при неправильном освещении. Белый диван в холодном свете кажется серым, а яркая кухня при жёлтом освещении становится мрачной. Свет и цвет должны работать вместе, иначе интерьер теряет гармонию.

Ошибка первая: слишком яркий свет

Часто владельцы ставят мощные лампы в надежде сделать комнату светлее. Но в итоге пространство кажется холодным и неуютным. При таком освещении даже мягкая пастельная мебель выглядит блеклой.

Ошибка вторая: игнорирование естественного света

Если комната плохо освещена солнцем, а мебель выбрана тёмная, то вечером эффект усиливается — помещение выглядит ещё более тяжёлым. Я понял, что в таких случаях нужны либо светлые оттенки мебели, либо дополнительные сценарии освещения.

Ошибка третья: несочетаемые оттенки

Жёлтый свет в паре с холодными синими или серыми оттенками мебели создаёт конфликт. Вечером интерьер выглядит чужим и неуютным. А холодный белый свет рядом с тёплым деревом "убивает" его естественную красоту.

Ошибка четвёртая: отсутствие сценариев

Многие ограничиваются одной люстрой. Но для комфорта нужны разные сценарии: яркий свет для работы, мягкий для отдыха, акцентный для красоты. Без этого мебель и цвета теряют глубину.

Ошибка пятая: акценты остаются в тени

Я однажды увидел, как дорогая дизайнерская стена с текстурой "утонула" в полумраке. Весь смысл декора пропал. Правильная подсветка акцентных элементов делает интерьер завершённым.

Итог

Ошибки с освещением и цветом мебели — это не только про эстетику. Они меняют атмосферу и психологическое восприятие комнаты. Если свет и цвет работают в унисон, интерьер оживает. Если нет — даже дорогая мебель не спасёт ситуацию.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

