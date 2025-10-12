Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сидячая работа
Сидячая работа
© Pexels by Andrea Piacquadio is licensed under public domain
Опубликована сегодня в 3:22

Глаза устают не от компьютера, а от лампы не там: ошибка, которую совершают все

Офтальмолог Анна Соловей рассказала, как правильно организовать освещение при работе за компьютером

Современный человек проводит большую часть дня перед экраном — компьютера, смартфона или телевизора. Неудивительно, что офтальмологи всё чаще фиксируют усталость глаз и нарушения аккомодации даже у молодых людей. Но вред связан не только с длительным временем за монитором, но и с тем, как организовано освещение вокруг.

Смешанное освещение: миф или польза

Многие по привычке считают, что работать днём при включённой лампе вредно — мол, "глаза устают от разницы света". Однако врачи этот миф давно опровергли.

"При использовании компьютера важно обеспечить достаточную освещенность помещения и баланс естественного и искусственного освещения. Несмотря на то, что экран сам по себе светится и использовать его технически можно даже в полной темноте, от такого контраста между светом монитора и темнотой в комнате глаза будут испытывать повышенную нагрузку и быстрее уставать. Оптимальным считается боковой, равномерный и рассеянный свет, смешанное освещение тоже возможно", — рассказала врач-офтальмолог клиники 3Z Анна Соловей.

Таким образом, мягкий свет от лампы не вреден, а наоборот помогает глазам адаптироваться к яркости экрана. Главное — избегать прямых солнечных лучей и бликов, которые создают контраст и заставляют глаза перенапрягаться.

Почему освещение влияет на зрение

Глаза чувствительны к уровню яркости и направлению света. При плохом освещении зрачки расширяются, чтобы уловить больше света, а при избыточном — наоборот, сужаются. Если освещение постоянно меняется или неравномерно распределено, мышцы глаза вынуждены адаптироваться вновь и вновь, что вызывает утомление и головные боли.

Офтальмологи отмечают, что офисные сотрудники и фрилансеры особенно подвержены этим рискам. В течение рабочего дня они проводят за экраном более 6 часов, а вечером продолжают смотреть в телефон или телевизор.

Сравнение: условия освещения при работе

Тип освещения Уровень нагрузки на глаза Особенности
Полная темнота Очень высокая Контраст с экраном вызывает усталость
Солнечный свет на монитор Высокая Блики мешают фокусировке
Смешанное освещение Низкая Комфортное восприятие, равномерный свет
Верхний яркий свет Средняя Может ослеплять, создавая тени
Торшер сбоку Оптимальная Поддерживает равномерное освещение

При правильной организации света глаза работают без перенапряжения даже при длительной работе за компьютером.

Советы шаг за шагом: как снизить нагрузку на зрение

  1. Размещайте источник света сбоку. Так лучи не отражаются от экрана и не создают бликов.

  2. Используйте рассеянный свет. Подойдут лампы с матовыми плафонами, торшеры или подсветка за монитором.

  3. Регулируйте яркость экрана. Она должна соответствовать освещённости помещения.

  4. Делайте перерывы каждые 40-50 минут. Переводите взгляд вдаль на 20 секунд, моргайте чаще.

  5. Не работайте при ярком солнце, падающем на экран. Лучше повернуть стол или закрыть шторы.

"Однако прямые солнечные лучи на экран также следует исключить — они создают блики, из-за которых глаза быстрее устают и испытывают напряжение", — пояснила врач.

Как смотреть телевизор без вреда для глаз

После рабочего дня многие расслабляются перед телевизором, не задумываясь, что освещение здесь тоже играет ключевую роль.

"Расстояние до экрана должно составлять не менее четырёх его диагоналей, а уровень освещённости в комнате — быть комфортным. Смотреть телевизор в полной темноте, например, ночью, также не рекомендуется. Нежелательно использовать верхний свет или лампы, направленные прямо на экран — это также вызывает блики. Лучше всего подойдёт мягкое, рассеянное освещение — например, от торшера или специальной подсветки за телевизором", — рассказала Анна Соловей.

Такой мягкий фон создаёт комфорт для глаз и предотвращает скачки яркости при смене кадров.

FAQ

Можно ли работать днём при включённой лампе?
Да, это безопасно. Главное — не создавать сильного контраста между экраном и окружающим пространством.

Какое освещение выбрать для рабочего места?
Лучше всего — тёплый нейтральный свет (3000-4000 К), расположенный сбоку от монитора.

Почему глаза болят вечером после работы?
Часто причина не в освещении, а в сухости глаз и усталости мышц. Используйте правило "20/20/20" и увлажняющие капли.

Можно ли смотреть телевизор в темноте?
Нет. Лучше включить подсветку за экраном или торшер — глаза устанут меньше.

Какой цвет света предпочтителен?
Нейтрально-белый. Слишком холодный оттенок (более 5000 К) возбуждает нервную систему и мешает расслаблению.

