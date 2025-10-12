Глаза устают не от компьютера, а от лампы не там: ошибка, которую совершают все

Современный человек проводит большую часть дня перед экраном — компьютера, смартфона или телевизора. Неудивительно, что офтальмологи всё чаще фиксируют усталость глаз и нарушения аккомодации даже у молодых людей. Но вред связан не только с длительным временем за монитором, но и с тем, как организовано освещение вокруг.

Смешанное освещение: миф или польза

Многие по привычке считают, что работать днём при включённой лампе вредно — мол, "глаза устают от разницы света". Однако врачи этот миф давно опровергли.

"При использовании компьютера важно обеспечить достаточную освещенность помещения и баланс естественного и искусственного освещения. Несмотря на то, что экран сам по себе светится и использовать его технически можно даже в полной темноте, от такого контраста между светом монитора и темнотой в комнате глаза будут испытывать повышенную нагрузку и быстрее уставать. Оптимальным считается боковой, равномерный и рассеянный свет, смешанное освещение тоже возможно", — рассказала врач-офтальмолог клиники 3Z Анна Соловей.

Таким образом, мягкий свет от лампы не вреден, а наоборот помогает глазам адаптироваться к яркости экрана. Главное — избегать прямых солнечных лучей и бликов, которые создают контраст и заставляют глаза перенапрягаться.

Почему освещение влияет на зрение

Глаза чувствительны к уровню яркости и направлению света. При плохом освещении зрачки расширяются, чтобы уловить больше света, а при избыточном — наоборот, сужаются. Если освещение постоянно меняется или неравномерно распределено, мышцы глаза вынуждены адаптироваться вновь и вновь, что вызывает утомление и головные боли.

Офтальмологи отмечают, что офисные сотрудники и фрилансеры особенно подвержены этим рискам. В течение рабочего дня они проводят за экраном более 6 часов, а вечером продолжают смотреть в телефон или телевизор.

Сравнение: условия освещения при работе