Люстра в маленькой комнате
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:16

Свет, который меняет настроение: как правильно осветить гостиную

Дизайнеры рассказали, как правильно спланировать освещение в гостиной

Гостиная — одно из самых значимых помещений в доме. Здесь семья отдыхает, общается, принимает гостей. Именно поэтому продуманное освещение играет ключевую роль: оно влияет не только на комфорт, но и на восприятие пространства.

Чтобы свет работал на пользу интерьеру, важно продумать всё ещё на этапе планировки. Рассмотрим основные принципы организации освещения в гостиной.

Рассчитайте нормы освещённости

Первый шаг — определить, сколько света нужно именно вашему помещению. Это зависит от площади комнаты и её назначения. В гостиной освещение должно быть комфортным для чтения, общения и отдыха, без избыточной яркости.

Нормы освещённости измеряются в люксах, и для жилых комнат обычно достаточно 150-300 лк. Однако многое зависит от личных предпочтений: одним комфортен мягкий рассеянный свет, другим — яркое, активное освещение.

Выбирайте светильники, где можно заменять лампы или регулировать яркость - это позволит подстраивать уровень света под ситуацию: вечерний отдых, уборку или чтение.

Разделите освещение на группы

После определения общей мощности света важно разделить его на функциональные зоны. В гостиной может быть несколько групп:

  • Основное освещение. Потолочные люстры или встроенные светильники, обеспечивающие равномерный свет по всей комнате.
  • Рабочие зоны. Локальные источники света для чтения, рукоделия или работы за ноутбуком.
  • Декоративное освещение. Торшеры, бра и подсветки, создающие атмосферу уюта.

Такой подход даёт возможность менять сценарий освещения — включать все группы для активного времяпрепровождения или только мягкие источники вечером для релаксации.

Подберите правильную температуру света

Температура освещения измеряется в кельвинах (К) и напрямую влияет на настроение.

  • Тёплый свет (2700-3000К) - создаёт уют и расслабление, идеально подходит для отдыха.
  • Нейтральный (3500-4000К) - универсален, хорошо подходит для дневного режима.
  • Холодный (5000К и выше) - бодрит, но может казаться некомфортным для жилого пространства.

Лучше, если все светильники в комнате будут иметь одинаковую температуру свечения. Разные оттенки при одновременном включении создают визуальную "пятнистость" и раздражают глаз. Исключение можно сделать лишь для изолированных источников — например, торшера или подсветки картины.

Определитесь с внешним видом светильников

Когда технические параметры рассчитаны, можно перейти к декоративной составляющей.

  • В минималистичных интерьерах лучше использовать встроенные или трековые светильники, которые не привлекают к себе внимание.
  • В классических и современных гостиных светильники могут играть роль акцента - люстра, подвес или бра становятся частью композиции.

Важно, чтобы все элементы освещения были выполнены в одной стилистике и гармонировали с другими материалами — например, металл светильников сочетался с фурнитурой мебели или декоративными деталями.

Учтите масштаб и пропорции

Размер светильников должен соответствовать габаритам помещения.

  • В просторной гостиной маленькая люстра может потеряться и выглядеть неуместно.
  • В компактной комнате, наоборот, слишком крупные плафоны будут визуально утяжелять интерьер.

Для правильных пропорций можно использовать простое правило: диаметр центральной люстры (в см) должен быть примерно равен сумме длины и ширины комнаты (в метрах), умноженной на 10.

Советы шаг за шагом

  1. Рассчитайте необходимую мощность освещения в зависимости от площади комнаты.
  2. Разделите свет на функциональные группы — основную, декоративную и локальную.
  3. Подберите единую температуру свечения для всех светильников.
  4. Определите, где требуется направленный свет, а где — мягкий рассеянный.
  5. Проверьте пропорции и масштаб: крупные приборы — для больших помещений, компактные — для небольших.

Мифы и правда

  • Миф: чем ярче свет, тем лучше.
    Правда: излишняя яркость утомляет глаза, особенно при вечернем освещении.

  • Миф: декоративное освещение — это только декор.
    Правда: оно создаёт настроение и помогает зонировать пространство.

  • Миф: достаточно одной люстры.
    Правда: современная гостиная требует гибких сценариев света для разных ситуаций.

Продуманная система освещения позволяет не только подчеркнуть особенности интерьера, но и создавать разные сценарии для жизни — от яркого света для активных дел до мягкого приглушенного свечения для вечернего отдыха.

