Академик РАН Владимир Бычков предупредил, что в Москве могут появиться шаровые молнии из-за частых гроз. Эти молнии могут формироваться в июле или августе. Инженер-технолог Сергей Уйманов объяснил, что шаровые молнии — это редкое явление, возникающее из-за вихрей в канале молнии или из-за космических частиц, заряженных солнечным ветром, сообщает Вечерняя Москва.

Эти частицы впитывают энергию, образуя шаровые молнии, которые могут проникать через стекло и могут взрываться от любого движения или воздействия воздуха. Уйманов посоветовал держаться от них подальше для безопасности.

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