Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.07.2024 : 87,299
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.07.2024 : 95,4598
Академик РАН Бычков: в Москве могут появиться шаровые молнии
  1. Главная
  2. Общество

Академик РАН Бычков: в Москве могут появиться шаровые молнии

Академик РАН Владимир Бычков предупредил, что в Москве могут появиться шаровые молнии из-за частых гроз. Эти молнии могут формироваться в июле или августе. Инженер-технолог Сергей Уйманов объяснил, что шаровые молнии — это редкое явление, возникающее из-за вихрей в канале молнии или из-за космических частиц, заряженных солнечным ветром, сообщает Вечерняя Москва.

Эти частицы впитывают энергию, образуя шаровые молнии, которые могут проникать через стекло и могут взрываться от любого движения или воздействия воздуха. Уйманов посоветовал держаться от них подальше для безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org/Joe Thomissen (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

Генерал ВС Великобритании Уокер призвал Запад готовиться к войне через три года

Генерал ВС Великобритании Уокер призвал Запад готовиться к войне через три года

Генерал Роли Уокер, глава Генштаба Сухопутных войск Британии, заявил, что западным странам следует готовиться к войне в ближайшие три года. В своём выступлении в The Guardian Уокер подчеркнул необходимость "сдерживания, либо ведения войны" при растущей международной напряжённости.

Читать полностью
Биолог Бабченко рассказал о подготовке боевых дельфинов

Биолог Бабченко рассказал о подготовке боевых дельфинов

В Международный день китов и дельфинов стоит отметить, что морские млекопитающие продолжают помогать людям и в военных целях, несмотря на запрет промышленной добычи от Международной китобойной комиссии. Программы подготовки существуют как в России, так и в Америке. О возможностях боевых дельфинов пишет РИА Новости.

Читать полностью

Общество

В Канаде выяснили, что пары сверхмассивных черных дыр могут сливаться благодаря темной материи

В Канаде выяснили, что пары сверхмассивных черных дыр могут сливаться благодаря темной материи

Ученые из Университета Торонто обнаружили, что сверхмассивные черные дыры могут сливаться благодаря взаимодействию с темной материей.

Читать полностью
NPJ Mgrav: более половины лекарств марсианской экспедиции могут испортиться за время миссии

NPJ Mgrav: более половины лекарств марсианской экспедиции могут испортиться за время миссии

Ученые из Дьюкского университета обнаружили, что лекарства, необходимые для миссии на Марс, могут просрочиться до окончания трехлетнего путешествия.

Читать полностью

Новости