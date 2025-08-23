Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Электричество
Электричество
© unsplash.com by Anthony Indraus is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 13:18

Психология в доме: свет, который бодрит, и свет, который погружает в апатию

Свет и психология: влияние освещения на наше самочувствие

Свет — это не просто способ разогнать тьму. Он напрямую влияет на то, как мы чувствуем себя в течение дня. Правильное освещение способно бодрить, повышать продуктивность и создавать ощущение уюта, а неправильное — вызывать усталость и даже раздражение.

Естественный свет и биоритмы

Наш организм настроен на естественные циклы: рассвет пробуждает, а закат подсказывает, что пора отдыхать. Когда в помещении мало дневного света, мозг хуже вырабатывает серотонин, и настроение падает. Поэтому квартиры с большими окнами всегда кажутся "светлее" не только буквально, но и эмоционально.

Холодный и тёплый свет

Холодный белый свет (4000-6000 К) активизирует, помогает сосредоточиться и чаще используется в офисах. Но вечером он сбивает организм, мешает выработке мелатонина и делает сон поверхностным. Тёплый свет (2700-3000 К) расслабляет и создаёт ощущение безопасности. Именно поэтому дома вечером нам приятнее включать мягкие лампы или свечи.

Яркость и психика

Слишком яркий свет вызывает напряжение и утомляет глаза, а слишком тусклый — делает атмосферу сонной. Баланс важен: днём лучше ярче, чтобы чувствовать бодрость, вечером — мягче, чтобы замедляться и отдыхать.

Личный опыт

Я заметил, что в комнате с холодным верхним светом мне было сложно расслабиться, даже если день закончился. После того как я добавил торшер с тёплой лампой, изменилось ощущение пространства: стало спокойнее, а вечером появилось желание читать или просто сидеть без телефона.

Итог

Освещение — это инструмент управления настроением. Оно способно поддерживать наши биоритмы, помогать сосредоточиться днём и расслабляться вечером. Понимание этих нюансов превращает дом в пространство, где свет работает на наше здоровье и психику.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Освещение вечером: влияние на сон и восстановление организма сегодня в 5:58

Атмосфера для сна: секрет в лампочках и сценариях освещения

Правильное освещение вечером помогает быстрее заснуть и лучше восстановиться. Рассказываю, как организовать свет в квартире перед сном.

Читать полностью » Конран: небо и море кажутся синими из-за коротких световых волн сегодня в 4:14

Синий в интерьере: советы дизайнеров и культурные смыслы

Синий цвет влияет на эмоции, культуру и даже восприятие интерьера. Узнайте, как с его помощью создать гармонию и придать пространству глубину.

Читать полностью » Дизайнер Асаль Тухтабаева назвала устаревшие приёмы ремонта, которых стоит избегать сегодня в 3:19

Ошибки в интерьере: каких решений стоит избегать при ремонте

Дизайнер Асаль Тухтабаева рассказала, какие ошибки в ремонте превращают интерьер в хаос и устаревший набор элементов. Узнайте, чего стоит избегать.

Читать полностью » Дизайнеры рассказали, как визуально увеличить маленькую квартиру с помощью света и цвета сегодня в 2:15

Как визуально увеличить маленькую квартиру: советы дизайнеров

Даже крошечную комнату можно превратить в просторное и уютное место. Пять дизайнерских приемов помогут визуально расширить пространство без перепланировки.

Читать полностью » Васильев: старые двери, окна и сантехнику можно продать и компенсировать расходы на ремонт сегодня в 1:11

Как заработать на ремонте: что делать с остатками стройматериалов

Эксперт рассказал, как вернуть часть денег после ремонта: ненужные стройматериалы можно продать, а оплату работ организовать так, чтобы избежать переплат.

Читать полностью » Шестаков: современные выдвижные системы и модули помогают экономить место на кухне сегодня в 0:37

Чистая столешница и всё под рукой: секреты грамотной организации кухни

Порядок на кухне — это не про уборку, а про комфорт и ритуалы. Эксперты рассказывают, как даже маленькую кухню превратить в удобное и стильное пространство.

Читать полностью » Сезон пауков длится с сентября до октября: как защитить дом апельсиновыми корками вчера в 23:19

Пауки не выносят этого запаха: простой трюк с апельсином защитит ваш дом

Начался сезон пауков? Не пускайте их в дом с помощью апельсиновых корок! Узнайте, как цитрусовый аромат отпугивает пауков и как правильно использовать корки для защиты.

Читать полностью » Лавровый лист помогает отпугнуть мух, комаров и муравьёв в доме вчера в 22:07

Надоели муравьи? Сделайте это с лавровым листом, и они исчезнут навсегда

Забудьте про насекомых! Узнайте, как лавровый лист поможет от мух, комаров и муравьев. Эффективные и безопасные способы применения для дома.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт пирога с помидорами и сыром на песочном тесте от кулинаров
Еда

Диетолог назвал зелёный смузи идеальным вариантом завтрака
Питомцы

Коты сбрасывают предметы со столов: причины и поведение домашних животных
Еда

Как приготовить макароны с красной рыбой аль денте
Наука и технологии

Китай строит крупнейший в мире детектор нейтрино в пустыне Гоби для изучения космических лучей
Красота и здоровье

Эксперт объяснил, почему правильное питание не всегда приводит к снижению веса
Красота и здоровье

Психиатр-нарколог: безопасных доз алкоголя не существует
Красота и здоровье

Эксперт: боль в ноге может быть признаком варикоза или тромбоза
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru