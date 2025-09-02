Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:30

Лёгкие гантели против тяжёлых: неожиданный результат в споре десятилетий

Сочетание лёгких и тяжёлых весов наиболее эффективно для похудения — тренер Лорен Фортнер

В мире фитнеса нередко звучит лозунг: "Бери тяжёлое или иди домой!". Но что делать тем, кто только начинает тренироваться или предпочитает более щадящий подход? Можно ли добиться реальных результатов, если использовать лёгкие гантели или эспандеры? Ответ специалистов однозначен: да, даже лёгкий вес помогает укрепить мышцы и развить силу, если тренировки построены правильно.

Зачем нужны силовые тренировки

Поддержание силы и мышечной массы — важная часть здорового образа жизни. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендуют уделять силовым нагрузкам хотя бы два дня в неделю. Однако статистика показывает, что менее трети американцев следуют этим рекомендациям. Между тем силовые упражнения помогают не только в похудении, но и в профилактике остеопороза, улучшении метаболизма и общем самочувствии.

Лёгкий или тяжёлый вес: что выбрать

Понятие "лёгкий" или "тяжёлый" вес субъективно. Для новичка пара килограммов может быть испытанием, а опытный атлет с тем же весом сделает десятки повторений. Главное — довести мышцы до утомления, когда техника начинает "сыпаться" и выполнить ещё одно повторение становится невозможно.

По словам физиолога и тренера из Нью-Йоркафизиолога и тренера из Нью-Йорка Сюзи Райнер, и лёгкие, и тяжёлые веса дают сопоставимые результаты в плане роста мышц:

"У нас есть данные, что низкие или высокие нагрузки одинаково повышают силу и вызывают гипертрофию мышц", — сказала физиолог Сюзи Райнер.

Исследования подтверждают: при регулярных тренировках можно добиться прогресса как с малым, так и с большим весом. Разница заключается лишь в подходе и количестве повторений.

Преимущества и недостатки лёгких весов

Использование небольших гантелей или резинок имеет свои плюсы.
• Они развивают выносливость, так как воздействуют на медленные мышечные волокна.
• Подходят новичкам: с лёгким весом проще соблюдать технику и избежать травм.
• Лёгкие нагрузки позволяют сосредоточиться на форме движения.

Минусы тоже есть. Чтобы довести мышцы до отказа, нужно делать 20-30 повторений, и занятие затягивается. Со временем прогрессировать становится сложнее: увеличивать количество повторов бесконечно невозможно.

Преимущества и риски тяжёлых весов

Тяжёлые веса включают быстрые мышечные волокна, отвечающие за силу и объём. Это позволяет:
• сократить продолжительность тренировки;
• получить более быстрый прирост силы и массы;
• разнообразить нагрузку для всего тела.

Но здесь важна техника. Ошибки при работе с большими весами увеличивают риск травмы. Существует и миф о "перекачке" женщин при работе с тяжёлыми гантелями. На деле у женщин недостаточно тестостерона, чтобы нарастить массивную мускулатуру без специальных добавок.

Как выбрать подход при похудении

Тем, кто ставит целью снижение веса, силовые тренировки особенно полезны. Они не только сжигают калории во время занятия, но и увеличивают мышечную массу, что ускоряет обмен веществ в покое.

По мнению тренера Лорен Фортнер, оптимальным решением будет сочетание лёгких и тяжёлых весов:

"Не обязательно выбирать только одно. Сочетание обоих вариантов наиболее эффективно", — отметила тренер Лорен Фортнер.

Например, можно выполнять приседания с тяжёлыми гантелями для ног, а руки прорабатывать с резинками.

Лёгкие тренировки: где применяются

К лёгким силовым нагрузкам относятся пилатес, барре, йога с элементами работы с весом, тренировки с мини-лентами. Они делают акцент на тонусе и подвижности, хотя "удлинённые мышцы" — скорее маркетинговый термин. Форма тела зависит от генетики, роста и строения костей.

И лёгкие, и тяжёлые веса полезны для развития силы и мышц. Выбор зависит от опыта, целей и личных предпочтений. Самое важное — регулярность и правильная техника. Если вам комфортно с лёгким весом, смело используйте его: он даст результат, если работать до утомления мышц.

Одно упражнение, которое работает там, где обычные скручивания бессильны

Велосипедные скручивания делают пресс сильнее и выносливее, но не только. Узнайте, какие мышцы они включают и как правильно их выполнять.

Обычные упражнения, что работают как секретный ключ к подвижности

Упражнения, которые помогут без труда выполнять повседневные дела, улучшат осанку и подвижность. Какие движения стоит освоить каждому?

Сколько километров вы проезжаете на самом деле — расчёт, который удивит

Велотренажёр помогает не только сжигать калории, но и развивать выносливость. Узнайте, как легко рассчитать мили даже на простой модели.

Мозг начинает сжиматься после 35 лет — шахматы помогают замедлить процесс

Шахматы — это не просто игра. Учёные доказали: они развивают память, креативность и даже защищают мозг от возрастных изменений.

Экстремальный спорт тренирует мозг сильнее, чем кроссворды

Скалолазание, серфинг и даже шахбокс: 8 видов спорта, которые одновременно развивают тело и мозг, помогая достигать успеха в жизни.

Бокс без синяков: пять причин, почему он полезнее фитнеса

Бокс — это не только удары на ринге. Он укрепляет тело и психику, помогает снять стресс и развить выносливость. Вот 5 причин начать прямо сейчас.

Чем дольше делаешь отжимания, тем быстрее ловушка для спины захлопывается

30 отжиманий в день могут изменить тело и самочувствие. Но всегда ли ежедневные тренировки идут на пользу, и где скрыта опасность?

30 минут, которые меняют тело: тайна простой тренировки с гантелями

Простая 30-минутная тренировка с гантелями поможет укрепить всё тело и создать базу для дальнейшего прогресса. Но один нюанс делает её особенно ценной.

