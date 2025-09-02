Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 6:10

Лёгкие гантели работают не хуже тяжёлых: неожиданный эффект тренировок

Сертифицированный тренер Джесс Роуз Макдауэлл рассказала, как выполнять упражнения с лёгкими гантелями

Обычно гантели ассоциируются с тренировкой крупных мышечных групп — квадрицепсов, бицепсов, грудных мышц, ягодиц и задней поверхности бедра. Однако эксперты напоминают: лёгкий вес тоже способен приносить пользу. Работа с небольшими нагрузками укрепляет мышцы-стабилизаторы, развивает выносливость, улучшает подвижность суставов и даёт дополнительный кардионагрузку.

"Вес, который вы выбираете, должен утомлять целевую мышцу к концу подхода, но при этом позволять выполнять все повторения с правильной техникой", — пояснили в American Council on Exercise.

По словам сертифицированного персонального тренера Джесс Роуз Макдауэлл, существует ряд упражнений, которые особенно эффективны при использовании гантелей весом около 2-3 килограммов. Но конкретный выбор веса зависит от уровня физической подготовки.

Как строить тренировку с лёгкими гантелями

Комплекс включает два подхода каждого упражнения. В первом — по 12 повторов на каждую сторону, во втором — по 15. Если движение не подразумевает смену сторон, выполняется 12 или 15 повторений в зависимости от подхода. Отдых между подходами — 30 секунд.

1. Выпад бегуна с кругом над головой

Встаньте в глубокий выпад: передняя нога согнута под углом 90 градусов, задняя прямая, пятка прижата к полу.
Держите гантель двумя руками и делайте медленные круговые движения над головой. На одной ноге — по часовой стрелке, на другой — против. Упражнение задействует всё тело и развивает баланс.

2. Сумо-становая тяга с переходом в присед

Поставьте ноги широко, стопы развернуты под углом 45 градусов. С прямой спиной наклонитесь вперёд, удерживая гантель. Опустите её почти до пола, затем поднимите к коленям. После этого плавно переходите в сумо-присед с руками перед собой.

3. Крестовый выпад и мах в сторону

Возьмите гантель в левую руку. Правая нога остаётся опорной, левая уходит назад по диагонали в крестовый выпад. Возвращаясь в исходное положение, поднимайте свободную ногу в сторону до параллели с полом. Сделайте все повторения на одной ноге, затем смените сторону.

4. Сумо-присед с жимом вверх

Снова примите широкую стойку. Опуститесь в присед, возьмите гантель и при подъёме выжмите её над головой одной рукой. Повторите серию движений, затем смените руку. Это упражнение сочетает нагрузку на ноги, ягодицы и плечи.

5. Жим для трицепсов с подъёмом корпуса

Лягте на спину, ноги выпрямите вверх. Держите гантель над головой, согнув руки под углом 90 градусов. На выдохе распрямите руки и одновременно подтяните корпус к ногам, как бы доставая весом до стоп.

6. Скручивания "восьмёркой"

Сядьте в положение "лодочка": корпус слегка отклонён назад, ноги согнуты и подняты. Держите гантель и проводите её по траектории восьмёрки между ногами, передавая из руки в руку. Упражнение развивает мышцы пресса и координацию.

7. Упражнение "ослиный удар" с гантелью

Встаньте на четвереньки. Зажмите гантель за коленом одной ноги и начинайте поднимать бедро вверх до уровня корпуса. Опускайте ногу медленно, сохраняя напряжение. Работает в первую очередь ягодичная мышца.

Почему стоит попробовать

Такие упражнения подходят тем, кто не готов работать с тяжёлым весом, но хочет укрепить мышцы и улучшить тонус. Лёгкие гантели помогают развивать не только силу, но и координацию движений, что особенно полезно для повседневной активности.

