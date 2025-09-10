Салат-оборотень: курица и капуста, обещающие простоту, но скрывающие глубину вкуса
Представьте себе блюдо, которое тает во рту, словно нежный лебединый пух, и при этом радует простотой приготовления. Этот салат с пекинской капустой — настоящая находка для тех, кто ценит лёгкость и вкус. Он станет украшением любого обеда или ужина, и гости просто в восторге!
Ингредиенты
- Куриное филе: 250 г
- Пекинская капуста: 100 г
- Яйца: 2 шт.
- Картофель: 2 шт.
- Твёрдый сыр: 80 г
- Майонез: 50 г
- Перец чёрный молотый: по вкусу
- Соль: по вкусу
Пошаговое приготовление
Подготовьте ингредиенты: отварите куриное филе в подсоленной воде, яйца вкрутую и картофель в мундире. Охладите всё. Разберите куриное филе на волокна, чтобы они напоминали лебединые перышки — это добавит текстуры и шарма.
Вымойте и обсушите пекинскую капусту. Нарежьте кочан тонкой соломкой, начиная от кончиков листьев к кочерыжке. Избегайте плотных белых частей — нам нужны только нежные листья. Лучше резать целиком, не разбирая на отдельные листочки.
Для равномерного нанесения майонеза используйте кондитерский мешок или пакет с отрезанным кончиком. Так вы создадите тонкую сеточку, сохранив воздушность слоёв. Рекомендую оливковый майонез или с соком авокадо — он мягче на вкус.
Натрите картофель на средней тёрке прямо на блюдо. Можно тереть отдельно, но лучше сразу друг на друга, чтобы не примять слои. Мелкая тёрка сделает салат ещё нежнее — именно этот эффект нам и нужен.
Смажьте картофель сеточкой из майонеза. Выложите волокна курицы и полейте их майонезом. Солите и перчите каждый слой по вкусу, кроме последних двух, но я обычно обхожусь без специй в майонезных салатах.
Натрите яйца сверху и добавьте майонез из мешка. Натрите сыр и нанесите остатки майонеза сеточкой. Посыпьте салатом пекинскую капусту. Поставьте в холодильник на 1 час для пропитки.
