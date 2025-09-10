Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:21

Салат-оборотень: курица и капуста, обещающие простоту, но скрывающие глубину вкуса

Салат Лебединый пух из курицы и пекинской капусты сохраняет нежность

Представьте себе блюдо, которое тает во рту, словно нежный лебединый пух, и при этом радует простотой приготовления. Этот салат с пекинской капустой — настоящая находка для тех, кто ценит лёгкость и вкус. Он станет украшением любого обеда или ужина, и гости просто в восторге!

Ингредиенты

  • Куриное филе: 250 г
  • Пекинская капуста: 100 г
  • Яйца: 2 шт.
  • Картофель: 2 шт.
  • Твёрдый сыр: 80 г
  • Майонез: 50 г
  • Перец чёрный молотый: по вкусу
  • Соль: по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовьте ингредиенты: отварите куриное филе в подсоленной воде, яйца вкрутую и картофель в мундире. Охладите всё. Разберите куриное филе на волокна, чтобы они напоминали лебединые перышки — это добавит текстуры и шарма.

Вымойте и обсушите пекинскую капусту. Нарежьте кочан тонкой соломкой, начиная от кончиков листьев к кочерыжке. Избегайте плотных белых частей — нам нужны только нежные листья. Лучше резать целиком, не разбирая на отдельные листочки.

Для равномерного нанесения майонеза используйте кондитерский мешок или пакет с отрезанным кончиком. Так вы создадите тонкую сеточку, сохранив воздушность слоёв. Рекомендую оливковый майонез или с соком авокадо — он мягче на вкус.

Натрите картофель на средней тёрке прямо на блюдо. Можно тереть отдельно, но лучше сразу друг на друга, чтобы не примять слои. Мелкая тёрка сделает салат ещё нежнее — именно этот эффект нам и нужен.

Смажьте картофель сеточкой из майонеза. Выложите волокна курицы и полейте их майонезом. Солите и перчите каждый слой по вкусу, кроме последних двух, но я обычно обхожусь без специй в майонезных салатах.

Натрите яйца сверху и добавьте майонез из мешка. Натрите сыр и нанесите остатки майонеза сеточкой. Посыпьте салатом пекинскую капусту. Поставьте в холодильник на 1 час для пропитки.

