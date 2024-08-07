Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.08.2024 : 85,9543
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.08.2024 : 93,8419
Мизулина и Лебедев продолжают спор по поводу оскорблений
  1. Главная
  2. Общество

Мизулина подаст в суд на Лебедева и Дудя после скандала с оскорблениями: требование моральной компенсации и политическая напряженность

Мизулина и Лебедев продолжают спор по поводу оскорблений

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отвергла извинения дизайнера Артемия Лебедева за его нецензурное искажение ее фамилии в интервью Юрию Дудю (признан иноагентом на территории РФ). Мизулина объявила, что намерена приложить к своему иску к Лебедеву видеозаписи с его оскорбительными высказываниями за последний год. В своем Telegram-канале она подчеркнула разницу между конструктивной критикой и оскорблениями.

Лебедев в интервью, опубликованном 1 августа, нецензурно исказил фамилию Мизулиной и охарактеризовал деятельность Лиги как "инфотерроризм", призвав государство бороться с такими организациями. Мизулина, в ответ на его слова, заявила о намерении подать иск о защите чести и достоинства, требуя моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей, которые планирует направить на помощь семьям участников военной операции в Украине.

Хотя Лебедев позже извинился, он подчеркнул, что у него есть претензии к деятельности Мизулиной. В своем ответе дизайнер также включил видеозапись, на которой Мизулина поет песню украинской группы "Бумбокс", что он расценил как потенциально компрометирующее ее видео. Сама Мизулина обвинила в распространении этого видео Украину.

В ходе конфликта поднимаются вопросы о границах свободы слова, ответственности за оскорбления и позицию Лиги безопасного интернета в современной медиапейзаже.

Фото: freepik

Мир

Иран заявляет о намерении ответить на убийство лидера ХАМАС в

Иран заявляет о намерении ответить на убийство лидера ХАМАС в "подходящее время"

Временный министр иностранных дел Ирана заявил, что страна ответит на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании "в подходящее время" и "надлежащим образом", после дня интенсивной дипломатии на Ближнем Востоке.

Читать полностью
Парламент Болгарии принял закон о переходе на евро

Парламент Болгарии принял закон о переходе на евро

Издание БТА сообщает, что болгарский парламент одобрил переход с национальной валюты на евро в качестве основной

Читать полностью

Общество

Новая вспышка коронавируса зафиксирована в России

Новая вспышка коронавируса зафиксирована в России

Новая вспышка коронавируса зафиксирована в российских регионах.

Читать полностью
Актёр Иван Охлобыстин назвал главную цель России

Актёр Иван Охлобыстин назвал главную цель России

Звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин рассказал, какая важная миссия возложена на нашу страну.

Читать полностью

Новости