Мизулина подаст в суд на Лебедева и Дудя после скандала с оскорблениями: требование моральной компенсации и политическая напряженность

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отвергла извинения дизайнера Артемия Лебедева за его нецензурное искажение ее фамилии в интервью Юрию Дудю (признан иноагентом на территории РФ). Мизулина объявила, что намерена приложить к своему иску к Лебедеву видеозаписи с его оскорбительными высказываниями за последний год. В своем Telegram-канале она подчеркнула разницу между конструктивной критикой и оскорблениями.

Лебедев в интервью, опубликованном 1 августа, нецензурно исказил фамилию Мизулиной и охарактеризовал деятельность Лиги как "инфотерроризм", призвав государство бороться с такими организациями. Мизулина, в ответ на его слова, заявила о намерении подать иск о защите чести и достоинства, требуя моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей, которые планирует направить на помощь семьям участников военной операции в Украине.

Хотя Лебедев позже извинился, он подчеркнул, что у него есть претензии к деятельности Мизулиной. В своем ответе дизайнер также включил видеозапись, на которой Мизулина поет песню украинской группы "Бумбокс", что он расценил как потенциально компрометирующее ее видео. Сама Мизулина обвинила в распространении этого видео Украину.

В ходе конфликта поднимаются вопросы о границах свободы слова, ответственности за оскорбления и позицию Лиги безопасного интернета в современной медиапейзаже.

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