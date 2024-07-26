Meteor Lift, российский производитель лифтового оборудования, подтвердил свой статус, получив выписку из реестра российской промышленной продукции. Завод в Санкт-Петербурге с 2004 года произвел более 50 тыс. лифтов модели Meteor Classic.

Компания, ранее известная как "Отис лифт", была включена в реестр после проверки Торгово-промышленной палаты РФ, которая оценивала уровень локализации, производственные мощности и квалификацию персонала.

Meteor Lift является продуктом реорганизации российских активов Otis Elevator Company после их продажи в 2023 году. Компания обладает высоким уровнем локализации (90%), что способствует конкурентоспособности по цене и гарантирует поставки запасных частей для ремонта и строительства, сообщает ТАСС.

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