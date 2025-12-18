Лифты под строгим контролем: новый закон изменит правила обслуживания навсегда
Контроль за состоянием лифтов в жилых домах в России выходит на новый уровень. Речь идёт не только о технических требованиях, но и о допуске к рынку обслуживания, который в ближайшие годы будет существенно ограничен. Об этом сообщает издание "РИА Новости", ссылаясь на решение, принятое депутатами в ходе пленарного заседания Госдумы.
Новый порядок допуска к обслуживанию лифтов
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, регламентирующий порядок обслуживания лифтов и лифтового оборудования в многоквартирных домах. Документ устанавливает, что к техническому обслуживанию и ремонту лифтов в МКД будут допускаться исключительно специализированные лифтовые организации. Речь идёт как об индивидуальных предпринимателях, так и о юридических лицах.
Ключевым условием станет включение таких организаций в федеральный перечень специализированных компаний, наделённых правом выполнять данные виды работ. Полномочия по ведению этого перечня возлагаются на орган, который определит правительство Российской Федерации. Таким образом, рынок обслуживания лифтов будет централизован и поставлен под государственный контроль.
Роль правительства и типовой договор
Принятый закон также закрепляет за кабинетом министров обязанность установить правила привлечения специализированных лифтовых организаций. Эти правила будут касаться как оказания услуг, так и выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию лифтового оборудования в жилых домах.
Все работы с лифтами в МКД должны будут выполняться на основании типового договора. Он заключается между лицом, ответственным за управление домом — управляющей компанией, ТСЖ или иным субъектом, — и специализированной лифтовой организацией. Такой подход призван унифицировать условия сотрудничества и снизить риски некачественного исполнения обязательств.
Формирование платы и региональные особенности
Документом отдельно определяется порядок расчёта платы за техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования. Размер платы будет формироваться в соответствии с методическими указаниями, которые утвердит уполномоченный орган власти, определённый правительством РФ. Это должно исключить произвольное ценообразование и повысить прозрачность начислений для жителей.
При этом закон предусматривает возможность установления особых правил для Москвы. В столице могут быть закреплены отдельные подходы к организации технического обслуживания лифтов, лифтовых шахт и помещений в многоквартирных домах с учётом специфики жилищного фонда.
Причины изменений и сроки вступления закона
Как пояснил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, на рынке обслуживания лифтов в настоящее время работает значительное число непрофессиональных участников. По его словам, такие компании часто не располагают достаточной материально-технической базой, подготовленными кадрами и необходимым количеством диспетчеров.
Это, по оценке парламентария, приводит к некачественному обслуживанию, росту аварийности и жалоб со стороны жильцов, а также создаёт риски для здоровья граждан.
"Наш закон эту ситуацию исправляет — с 1 сентября 2026 года на рынке останутся только профессионалы", — заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
