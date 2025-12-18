Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:05

Лифты под строгим контролем: новый закон изменит правила обслуживания навсегда

Закон закрепил госрегулирование рынка обслуживания лифтов — Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ

Контроль за состоянием лифтов в жилых домах в России выходит на новый уровень. Речь идёт не только о технических требованиях, но и о допуске к рынку обслуживания, который в ближайшие годы будет существенно ограничен. Об этом сообщает издание "РИА Новости", ссылаясь на решение, принятое депутатами в ходе пленарного заседания Госдумы.

Новый порядок допуска к обслуживанию лифтов

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, регламентирующий порядок обслуживания лифтов и лифтового оборудования в многоквартирных домах. Документ устанавливает, что к техническому обслуживанию и ремонту лифтов в МКД будут допускаться исключительно специализированные лифтовые организации. Речь идёт как об индивидуальных предпринимателях, так и о юридических лицах.

Ключевым условием станет включение таких организаций в федеральный перечень специализированных компаний, наделённых правом выполнять данные виды работ. Полномочия по ведению этого перечня возлагаются на орган, который определит правительство Российской Федерации. Таким образом, рынок обслуживания лифтов будет централизован и поставлен под государственный контроль.

Роль правительства и типовой договор

Принятый закон также закрепляет за кабинетом министров обязанность установить правила привлечения специализированных лифтовых организаций. Эти правила будут касаться как оказания услуг, так и выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию лифтового оборудования в жилых домах.

Все работы с лифтами в МКД должны будут выполняться на основании типового договора. Он заключается между лицом, ответственным за управление домом — управляющей компанией, ТСЖ или иным субъектом, — и специализированной лифтовой организацией. Такой подход призван унифицировать условия сотрудничества и снизить риски некачественного исполнения обязательств.

Формирование платы и региональные особенности

Документом отдельно определяется порядок расчёта платы за техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования. Размер платы будет формироваться в соответствии с методическими указаниями, которые утвердит уполномоченный орган власти, определённый правительством РФ. Это должно исключить произвольное ценообразование и повысить прозрачность начислений для жителей.

При этом закон предусматривает возможность установления особых правил для Москвы. В столице могут быть закреплены отдельные подходы к организации технического обслуживания лифтов, лифтовых шахт и помещений в многоквартирных домах с учётом специфики жилищного фонда.

Причины изменений и сроки вступления закона

Как пояснил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, на рынке обслуживания лифтов в настоящее время работает значительное число непрофессиональных участников. По его словам, такие компании часто не располагают достаточной материально-технической базой, подготовленными кадрами и необходимым количеством диспетчеров.

Это, по оценке парламентария, приводит к некачественному обслуживанию, росту аварийности и жалоб со стороны жильцов, а также создаёт риски для здоровья граждан.

"Наш закон эту ситуацию исправляет — с 1 сентября 2026 года на рынке останутся только профессионалы", — заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

