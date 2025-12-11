Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Боль в шее у пожилой женщины
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 19:57

Можно замедлить старение без медицины: назван главный инструмент долголетия

Продолжительность жизни всё меньше определяется наследственностью, и, как сообщает MoneyTimes, ключевую роль начинает играть образ жизни. Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ имени М. В. Ломоносова Валерий Новосёлов подчёркивает, что среда и поведенческие факторы способны как замедлять, так и значительно ускорять процесс старения.

Как среда влияет на долголетие

По словам учёного, влияние окружающих условий заметно сильнее, чем генетические параметры. Он приводит данные исследований, показывающих различие продолжительности жизни у генетически идентичных людей и супружеских пар.

"Если изучать продолжительность жизни однояйцевых близнецов, генетически идентичных людей, и супругов, то связи между жизнями супругов выше, чем у близнецов. Факторы среды на продолжение жизни влияют значимо. Если говорить о модельных животных, шимпанзе… в природе она умирает в возрасте 30-35 лет… в условиях зоопарка… они будут жить… до шестидесяти лет", — рассказал учёный.

Такой контраст демонстрирует, насколько мощным оказывается воздействие среды на биологическое старение.

Новосёлов отмечает, что питание, физическая активность, качество сна и отказ от вредных привычек определяют общий темп старения. При этом влияние отрицательных факторов проявляется быстрее: достаточно длительного переедания или систематического употребления алкоголя и табака, чтобы организму пришлось реагировать значительным ускорением возрастных изменений.

Поведение как источник риска

Геронтолог подчёркивает, что вредные привычки нередко формируют возрастозависимые заболевания раньше срока.

"Например, мы знаем, что если человек переедает, это называется элементарным ожирением, то у него возникают возрастозависимые заболевания… проявление старения раньше, чем у его сверстников", — отметил Новосёлов.

Такие процессы отражают реакцию организма на хронические перегрузки — от питания до уровня стресса.

По его словам, отрицательное воздействие среды проявляется значительно быстрее, чем эффект от здорового образа жизни. Замедление старения требует системной работы, тогда как ускорить его можно относительно легко, если регулярно нарушать базовые правила здоровья.

Наследственность и долговечность поколений

Новосёлов поясняет, что даже в пределах одной семьи встречаются многочисленные случаи долголетия, однако их нельзя считать исключительно генетическими. Он отмечает, что современные поколения живут дольше благодаря улучшению питания, снижению физической нагрузки и развитию медицины.

"У всех есть бабушка… которая жила почти девяносто или больше лет… сегодня гораздо больше знаем, как питаться, как двигаться… поэтому в целом человечество стало долгоживущим. Будущее поколение будет жить дольше", — говорит гериатр.

Эти выводы подтверждают растущую роль поведенческих факторов в формировании продолжительности жизни.

По словам специалиста, женщины демонстрируют более высокую устойчивость к возрастным изменениям.

"К восьмидесяти годам на четыре женщины только один мужчина остаётся. Что говорит о том, что женщины более жизнеспособны", — отметил специалист.

Такая статистика отражает гендерные различия в адаптационных механизмах и привычках.

