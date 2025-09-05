Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
врач в больнице
врач в больнице
Опубликована сегодня в 22:04

Болезни приходят не сами: названы главные провокаторы недугов

Врач Чайковская перечислила семь привычек, которые чаще всего приводят к болезням

Кардиолог Мария Чайковская в своём Telegram-канале отметила, что большинство болезней связаны не с врождёнными факторами, а с образом жизни. Она перечислила семь ключевых причин, которые чаще всего приводят к проблемам со здоровьем.

Основные факторы риска

  1. Хронический стресс
    Организм постоянно работает на пределе, что истощает ресурсы и провоцирует болезни.

  2. Неправильное питание
    Избыточное потребление калорий, фастфуда и дефицит полезных веществ напрямую влияют на здоровье.

  3. Недостаток физической активности
    Малоподвижный образ жизни ведёт к ожирению, проблемам с сердцем и сосудами.

  4. Отсутствие когнитивных и творческих нагрузок
    Без регулярной интеллектуальной деятельности снижаются умственные способности, что повышает риск когнитивных нарушений.

  5. Игнорирование циркадных ритмов
    Нерегулярный сон и нарушение биологических часов ослабляют иммунитет и ускоряют износ организма.

  6. Употребление алкоголя
    Даже умеренное, оно остаётся фактором риска для множества заболеваний.

  7. Курение
    Один из самых серьёзных триггеров хронических болезней и онкологии.

Итог

По словам Чайковской, здоровье человека во многом зависит от его привычек и образа жизни. Минимизировав перечисленные факторы, можно существенно снизить риск развития большинства заболеваний.

