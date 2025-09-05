Болезни приходят не сами: названы главные провокаторы недугов

Кардиолог Мария Чайковская в своём Telegram-канале отметила, что большинство болезней связаны не с врождёнными факторами, а с образом жизни. Она перечислила семь ключевых причин, которые чаще всего приводят к проблемам со здоровьем.

Основные факторы риска

Хронический стресс

Организм постоянно работает на пределе, что истощает ресурсы и провоцирует болезни. Неправильное питание

Избыточное потребление калорий, фастфуда и дефицит полезных веществ напрямую влияют на здоровье. Недостаток физической активности

Малоподвижный образ жизни ведёт к ожирению, проблемам с сердцем и сосудами. Отсутствие когнитивных и творческих нагрузок

Без регулярной интеллектуальной деятельности снижаются умственные способности, что повышает риск когнитивных нарушений. Игнорирование циркадных ритмов

Нерегулярный сон и нарушение биологических часов ослабляют иммунитет и ускоряют износ организма. Употребление алкоголя

Даже умеренное, оно остаётся фактором риска для множества заболеваний. Курение

Один из самых серьёзных триггеров хронических болезней и онкологии.

Итог

По словам Чайковской, здоровье человека во многом зависит от его привычек и образа жизни. Минимизировав перечисленные факторы, можно существенно снизить риск развития большинства заболеваний.