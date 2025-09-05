Болезни приходят не сами: названы главные провокаторы недугов
Кардиолог Мария Чайковская в своём Telegram-канале отметила, что большинство болезней связаны не с врождёнными факторами, а с образом жизни. Она перечислила семь ключевых причин, которые чаще всего приводят к проблемам со здоровьем.
Основные факторы риска
-
Хронический стресс
Организм постоянно работает на пределе, что истощает ресурсы и провоцирует болезни.
-
Неправильное питание
Избыточное потребление калорий, фастфуда и дефицит полезных веществ напрямую влияют на здоровье.
-
Недостаток физической активности
Малоподвижный образ жизни ведёт к ожирению, проблемам с сердцем и сосудами.
-
Отсутствие когнитивных и творческих нагрузок
Без регулярной интеллектуальной деятельности снижаются умственные способности, что повышает риск когнитивных нарушений.
-
Игнорирование циркадных ритмов
Нерегулярный сон и нарушение биологических часов ослабляют иммунитет и ускоряют износ организма.
-
Употребление алкоголя
Даже умеренное, оно остаётся фактором риска для множества заболеваний.
-
Курение
Один из самых серьёзных триггеров хронических болезней и онкологии.
Итог
По словам Чайковской, здоровье человека во многом зависит от его привычек и образа жизни. Минимизировав перечисленные факторы, можно существенно снизить риск развития большинства заболеваний.
