Болезни не передаются по наследству: главные враги здоровья в этих привычках

сегодня в 22:31

Эмоции тяжелее еды: как чувства превращаются в килограммы

Узнайте, как эмоции влияют на набор веса и почему старые привычки могут мешать похудению. Откройте для себя 5 шагов к преодолению эмоциональных килограммов.

сегодня в 22:29

Похудеть можно и без строгих диет: врач объяснила, что работает на самом деле

Почему вес может стоять на месте даже при регулярных тренировках и как похудеть без строгих диет объяснила терапевт Екатерина Ладыгина

сегодня в 22:26

Секреты вековой молодости раскрыты: три черты, которые продлевают жизнь

Учёные выяснили, что у долгожителей есть три общие черты: здоровое сердце, позитивный настрой и чувство цели. Эти факторы продлевают жизнь и сохраняют активность.

сегодня в 22:21

Самая удобная поза сна долго считалась опасной — но это неправда

Реабилитолог Сергей Агапкин объяснил, что сон на левом боку не вредит сердцу. Почему этот миф до сих пор популярен?

сегодня в 22:11

ОРВИ уходит быстрее, если пить правильно: врачи раскрыли секрет

Врачи Никифоров и Мясников назвали обильное питьё самым простым и эффективным способом помочь организму справиться с ОРВИ.

сегодня в 22:01

Правильное время для кофе: всего несколько минут ожидания делают напиток эффективнее

Кофе может бодрить сильнее и быть безопаснее, если пить его не сразу после пробуждения. Врач объяснила оптимальное время и допустимые дозы кофеина.

сегодня в 21:28

Одна пара сапог — десятки образов: тяжёлая обувь уступила изящным силуэтам

Этой осенью массивные ботинки уступают место новым силуэтам. Какие сапоги станут главным элементом гардероба и как их носить?

сегодня в 20:15

Похудеть любой ценой: почему экстремальные методики заканчиваются больницей

Экстремальные методы похудания, как монодиеты и детокс-программы, могут обернуться серьезными проблемами для здоровья. Узнайте о рисках!

