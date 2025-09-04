Болезни не передаются по наследству: главные враги здоровья в этих привычках
Большинство заболеваний человек приобретает в течение жизни, а не получает при рождении. Об этом в своём Telegram-канале рассказала кардиолог Мария Чайковская, перечислив семь ключевых факторов, провоцирующих болезни.
Главные причины заболеваний
-
Хронический стресс
Организм вынужден работать на пределе возможностей, что постепенно истощает его ресурсы.
-
Неправильное питание
Дефицит полезных веществ и избыток вредных продуктов подрывают здоровье.
-
Недостаток физической активности
Малоподвижный образ жизни напрямую связан с развитием множества болезней.
-
Отсутствие когнитивных и творческих нагрузок
Без регулярной умственной работы снижаются когнитивные способности, что тоже отражается на здоровье.
-
Игнорирование циркадных ритмов
Несоблюдение режима сна и бодрствования негативно влияет на все системы организма.
-
Алкоголь
Даже умеренное употребление повышает риски для сердца, печени и других органов.
-
Курение
Один из главных факторов преждевременной смертности и хронических заболеваний.
Итог
-
Большинство болезней связано не с наследственностью, а с образом жизни.
-
Простые привычки — от полноценного сна до отказа от вредных зависимостей — способны значительно снизить риски.
-
Важны и регулярные физические, и умственные нагрузки.
