Олег Белов Опубликована сегодня в 23:14

Болезни не передаются по наследству: главные враги здоровья в этих привычках

Кардиолог Чайковская назвала семь факторов, провоцирующих болезни

Большинство заболеваний человек приобретает в течение жизни, а не получает при рождении. Об этом в своём Telegram-канале рассказала кардиолог Мария Чайковская, перечислив семь ключевых факторов, провоцирующих болезни.

Главные причины заболеваний

  1. Хронический стресс
    Организм вынужден работать на пределе возможностей, что постепенно истощает его ресурсы.

  2. Неправильное питание
    Дефицит полезных веществ и избыток вредных продуктов подрывают здоровье.

  3. Недостаток физической активности
    Малоподвижный образ жизни напрямую связан с развитием множества болезней.

  4. Отсутствие когнитивных и творческих нагрузок
    Без регулярной умственной работы снижаются когнитивные способности, что тоже отражается на здоровье.

  5. Игнорирование циркадных ритмов
    Несоблюдение режима сна и бодрствования негативно влияет на все системы организма.

  6. Алкоголь
    Даже умеренное употребление повышает риски для сердца, печени и других органов.

  7. Курение
    Один из главных факторов преждевременной смертности и хронических заболеваний.

Итог

  • Большинство болезней связано не с наследственностью, а с образом жизни.

  • Простые привычки — от полноценного сна до отказа от вредных зависимостей — способны значительно снизить риски.

  • Важны и регулярные физические, и умственные нагрузки.

