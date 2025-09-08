Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спортивные упражнения
Спортивные упражнения
© unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:50

Тренировка или самообман: секрет, о котором забывают

Врачи объяснили, почему отдых важен для восстановления после тренировок

Многие привыкли считать, что правильное питание определяет 80% успеха в здоровом образе жизни, а спорт отвечает лишь за оставшиеся 20%. Возможно, с научной точки зрения это близко к истине, но на практике питание и физическая активность настолько связаны, что одно поддерживает другое. Когда тело становится сильнее благодаря тренировкам, легче отказаться от лишнего и держать питание под контролем. А когда в рационе достаточно полезной еды, организм требует движения и энергии. Да, проще съесть 600 калорий, чем их сжечь, но, поставив спорт в один ряд с питанием, можно удерживать баланс сразу в обеих сферах.

Регулярная физическая активность не является обязательным условием для снижения веса, но именно она — главный фактор защиты организма от болезней. Поэтому включать движение в повседневность стоит как можно чаще. Однако оставаться дисциплинированным в тренировках непросто. Ниже — несколько приёмов, которые помогут превратить занятия спортом в привычку и даже удовольствие.

Правило десяти минут

Нет настроения тренироваться? Не страшно. Устройте себе всего 10 минут активности. Можно быть недовольным и уставшим, главное — дать телу движение. Часто именно в этот момент приходит второе дыхание: появляется лёгкость, музыка подталкивает продолжить, и тренировка превращается в полноценную. А если нет — десять минут всё равно лучше, чем ничего.

Делайте то, что нравится

Физическая активность не обязана ограничиваться залом или беговой дорожкой. Важно понять, что именно приносит радость. Кто-то любит музыку и танцы, кому-то ближе прогулки на свежем воздухе, а другим — азарт соревнования. Так, велопрогулки или теннис могут объединять сразу несколько удовольствий: природу, движение, игру и соперничество. Найдите то, что вдохновляет именно вас, и впишите это в своё расписание.

Тренировки и multitasking

Не обязательно ограничиваться только упражнениями. Добавьте в процесс что-то ещё. Занимайтесь с другом — так появляется дополнительная мотивация. Составьте плейлист из любимых треков, чтобы энергия держалась дольше. На беговой дорожке можно читать лёгкие журналы или включать сериалы. Совмещая спорт с другими приятными вещами, вы повышаете шанс, что тренировка не станет рутиной.

Цели и вызовы

Ставьте себе конкретные задачи. Это может быть участие в забеге, марафоне на велосипеде или фитнес-челлендж в приложении. Попробуйте пройти программу Couch to 5k или выбрать план тренировок в сети. Конкуренция и желание достичь результата подстёгивают не хуже тренера. Достигая поставленные цели, вы не только укрепляете тело, но и получаете мощный заряд уверенности.

Отдых тоже важен

Не стоит забывать: мышцы становятся сильнее не во время самой тренировки, а в процессе восстановления. Постоянные изнурительные занятия без пауз приводят к усталости и потере мотивации. Раньше я сама занималась каждый день по интенсивной программе и быстро почувствовала, что спорт превратился в тяжёлую обязанность. Вывод прост — дни отдыха нужны так же, как и дни тренировок. Дайте себе передышку и позвольте телу восстановиться.

Цените любое усилие

Каждое движение, даже самое короткое и лёгкое, приносит пользу сердцу, мышцам и психике. Важно приучить себя мыслить позитивно: "Я молодец, что сделал эту тренировку". Даже если упражнение длилось всего несколько минут, это шаг к здоровью. Когда спорт ассоциируется с удовольствием и гордостью за себя, место для него в повседневности находится намного легче.

В итоге привычка заниматься спортом формируется не только телом, но и головой. Иногда помогут цели, иногда — любимая музыка или компания, а иногда — простое правило десяти минут. Главное — помнить: каждое усилие имеет значение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Медики назвали пользу разминки и заминки для сердечно-сосудистой системы сегодня в 1:10

Летние тренировки рушат здоровье, если пропустить одну мелочь

Разминка и заминка — не пустая формальность. Эти простые шаги способны сделать тренировки безопаснее и эффективнее, особенно в летний сезон.

Читать полностью » Армен Газарианс: PHA тренировка подходит начинающим как подготовка к HIIT сегодня в 0:50

Забытая техника 40-х снова в моде: почему фитнес-сообщество пересмотрело правила

PHA-тренинг возвращается: простая схема круговых занятий помогает развить силу, выносливость и ускорить обмен веществ без риска перегрузки.

Читать полностью » Физическая активность снижает симптомы депрессии на 50 процентов — данные исследований сегодня в 0:10

Весна проверит на прочность: пять приёмов, которые оживят любую тренировку

Длинные дни и яркое солнце — повод обновить не только гардероб, но и спортивные привычки. Узнайте, как легко вдохнуть свежесть в тренировки.

Читать полностью » Кинезиолог Стюарт Филлипс рассказал, как мужчинам после 40 лет тренироваться для сохранения силы вчера в 23:39

Мужчины за 40 тренируются иначе: секрет баланса силы, сердца и суставов

Учёный рассказал, какой комплекс упражнений поможет мужчинам после 40 сохранить силу, выносливость и подвижность, не перегружая организм.

Читать полностью » Эксперт по пилатесу Анушка Шенн выделила Лодочку как универсальное упражнение для пресса вчера в 23:35

Три недели — и живот меняется: почему именно это упражнение ускоряет прогресс

Простое упражнение, не требующее оборудования, поможет включить в работу все мышцы пресса и укрепить корпус. Эксперт раскрыла его секрет.

Читать полностью » Сезон Формулы-1 2025: интрига борьбы за титул между пилотами McLaren вчера в 21:22

Формула-1 без привычных победителей: сезон, который пишет новую эпоху

Вторая половина сезона Формулы 1 обещает интриги: новый чемпион, борьба Ферстаппена за топ-3, загадки Ferrari и дебютанты, которые удивляют.

Читать полностью » Тренер Даффи Гейвер назвал упражнения Брэда Питта для подготовки к «Трое» вчера в 20:16

Ахилл с голливудским прессом: каким образом Брэд Питт переписал образ воина

Секрет формы Брэда Питта в «Трое» оказался простым, но продуманным — тренер раскрыл детали подготовки актёра к роли Ахилла.

Читать полностью » Бег в холодное время года: советы специалистов по подготовке и экипировке вчера в 19:50

Девять недель, которые превращают диванного ленивца в марафонца

Начать бегать проще, чем кажется. Осень и зима дают для этого уникальные преимущества — от пустых дорожек до особого драйва первых пробежек.

Читать полностью »

Новости
Еда

Хрустящие баклажаны с чесноком будут диетическими, если их зачем при 200°C
Еда

Классический крабовый салат станет вкуснее с помидорами
Авто и мото

Эксперты: покупка авто через параллельный импорт в России лишает гарантийных прав
Питомцы

Ветеринары: зевота у собак может означать радость, тревогу или перегрев
Садоводство

Энтомолог Трент Фрейзер: паутинные клещи почти невидимы невооружённым глазом
Наука и технологии

Учёные из Стэнфорда и Неаполя применили ИИ для анализа сейсмических волн Кампи Флегрей
Спорт и фитнес

Двухмесячный план тренировок для рельефного живота: пошаговое расписание
Спорт и фитнес

Тренеры назвали безопасные варианты приседаний для домашних тренировок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet