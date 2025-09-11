Первая ночь дежурства обернулась схваткой со смертью: молодой врач спас пациента в Сургуте

В Югре сразу несколько историй подтвердили, что профессионализм и слаженная работа врачей спасают жизни даже в самых критических ситуациях.

Молодой врач и редкий диагноз

В Сургуте во время своего первого дежурства кардиолог Александр Тыщенко сумел вовремя распознать смертельно опасное заболевание — расслоение аорты. Каждая минута имела значение, и врач настоял на срочном обследовании.

"Экстренная КТ подтвердила предположение врача. Началась ночь борьбы за жизнь: команда кардиохирургов выполнила сложнейшую операцию — протезирование восходящего отдела аорты и дуги", — рассказал директор Депздрава Югры Роман Паськов.

Операция прошла успешно, пациент уже идёт на поправку. Сам молодой врач признаётся, что справиться с волнением помогли подготовка и опытные наставники.

"В медицине один в поле не воин — только командная работа спасает жизни", — подчеркнул Александр Тыщенко.

Сердце остановилось, но его запустили

Летом в Сургутскую травматологическую больницу доставили 62-летнюю женщину без сознания. У неё был инсульт и тяжёлая брадикардия, а затем сердце полностью остановилось. Десять минут врачи боролись за её жизнь и смогли вернуть сердцебиение. После консультации с коллегами пациентке установили временный кардиостимулятор, позже её ждёт операция по имплантации постоянного. Уже через сутки пенсионерка пришла в сознание и состояние стабилизировалось.

Уникальная операция для пенсионера

Ещё один случай произошёл с 70-летним мужчиной, страдавшим тяжёлым аортальным стенозом. Врачи окружного кардиодиспансера вместе с коллегами из Томского НИМЦ провели протезирование аортального клапана с применением малоинвазивной техники. Вместо большого разреза сделали мини-торакотомию сбоку. Уже на следующий день пациента перевели из реанимации, а после реабилитации он смог вернуться домой.

Подготовка новых специалистов

Александр Тыщенко — выпускник ординатуры кафедры кардиологии Медицинского института СурГУ. Сегодня в регионе уже более 300 специалистов прошли такую подготовку и работают в больницах Югры. Только в этом году обучение по востребованным направлениям начали ещё 36 молодых врачей.

Эти истории показывают, что своевременная диагностика, командная работа и современные технологии помогают спасать жизни даже в самых тяжёлых случаях.