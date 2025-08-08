Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:11

Врачи Твери провели сложнейшую операцию, спасшую жизнь 71-летнему пациенту

В Твери проведена сложная операция при разрыве пищевода у 71-летнего пациента

Сложнейшая операция, проведенная в городской клинической больнице №6 Твери, помогла спасти жизнь 71-летнему пациенту, у которого произошел разрыв внутреннего органа. Операция потребовалась из-за спонтанного разрыва пищевода, что является крайне опасным состоянием.

В ходе экстренного вмешательства была применена раздельная вентиляция легких, а слаженная работа команды медиков обеспечила успешный исход. В команде, проводившей операцию, работали два хирурга общего профиля, торакальный хирург, эндоскопист и анестезиолог. Эта операция продемонстрировала высокий профессионализм врачей и их умение работать в стрессовых ситуациях.

Ранее на ТИА хирург рассказал о том, как защититься от рака кишечника. Этот случай также подчеркивает важность своевременной медицинской помощи и правильного реагирования на экстренные ситуации.

