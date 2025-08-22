Когда каждая минута решала всё: как спасали ребёнка в Свердловской области

В Свердловской области врачи сразу трёх больниц объединили усилия, чтобы спасти жизнь 8-летнему мальчику с тяжёлейшими термическими ожогами. Ребёнок получил ожоги III степени на 50% поверхности тела и поступил в реанимацию Каменска-Уральского в критическом состоянии: у него развивалась острая сердечно-сосудистая недостаточность и резко падал уровень кислорода. Врачи подключили мальчика к аппарату ИВЛ.

Чтобы стабилизировать состояние, ребёнка экстренно эвакуировали в Детскую больницу №9 Екатеринбурга. В пути специалисты Территориального центра медицины катастроф обеспечивали искусственную вентиляцию лёгких и поддерживали жизненно важные функции.

Три операции и индивидуальный план восстановления

В Екатеринбурге команда ожогового отделения под руководством заведующего отделением Павла Салистого приняла решение проводить лечение поэтапно:

выполнено три оперативных вмешательства;

ожоговые поверхности закрыты собственными кожными лоскутами ребёнка;

использован современный подход, позволивший снизить риск отторжения пересаженной кожи.

Сейчас для мальчика уже составлен индивидуальный план восстановительного лечения.