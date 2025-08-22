Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by John Asselin is licensed under Creative Commons CC0 License
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:44

Когда каждая минута решала всё: как спасали ребёнка в Свердловской области

Павел Салистый: при лечении 8-летнего пациента использован современный метод снижения риска отторжения кожи

В Свердловской области врачи сразу трёх больниц объединили усилия, чтобы спасти жизнь 8-летнему мальчику с тяжёлейшими термическими ожогами. Ребёнок получил ожоги III степени на 50% поверхности тела и поступил в реанимацию Каменска-Уральского в критическом состоянии: у него развивалась острая сердечно-сосудистая недостаточность и резко падал уровень кислорода. Врачи подключили мальчика к аппарату ИВЛ.

Чтобы стабилизировать состояние, ребёнка экстренно эвакуировали в Детскую больницу №9 Екатеринбурга. В пути специалисты Территориального центра медицины катастроф обеспечивали искусственную вентиляцию лёгких и поддерживали жизненно важные функции.

Три операции и индивидуальный план восстановления

В Екатеринбурге команда ожогового отделения под руководством заведующего отделением Павла Салистого приняла решение проводить лечение поэтапно:

  • выполнено три оперативных вмешательства;
  • ожоговые поверхности закрыты собственными кожными лоскутами ребёнка;
  • использован современный подход, позволивший снизить риск отторжения пересаженной кожи.

Сейчас для мальчика уже составлен индивидуальный план восстановительного лечения.

Читайте также

Екатерина Захарова напомнила о важности орфанной настороженности в педиатрии сегодня в 5:29

Редкие болезни годами маскируются под обычные недомогания

Не проходящая жгучая боль может оказаться не «обычной невралгией», а признаком редкого наследственного заболевания. Врач объясняет, почему педиатрам всё чаще требуется «орфанная настороженность» и как современные технологии помогают вовремя распознать опасные патологии.

Читать полностью » Педиатр Бережанский: цитрусовые при простуде усиливают боль в горле и отёчность сегодня в 4:26

Лимон в чай во время простуды может ухудшить состояние

Педиатр Павел Бережанский призвал отказаться от лимонов и апельсинов во время простуды. Он объяснил, почему кислые фрукты могут раздражать слизистую и ухудшить самочувствие, и назвал более безопасные источники витамина С.

Читать полностью » Врач Крашкина рассказала, как свет, движение и белок помогают справиться с усталостью сегодня в 4:11

Свет против туч: как зарядиться бодростью в серый день

Психотерапевт объяснила, почему пасмурная погода делает нас сонными, и назвала три простых способа вернуть энергию и бодрость уже за неделю.

Читать полностью » Врач клиники Кливленда назвала базилик универсальной травой для здоровья сегодня в 3:22

Эта зелень защищает сердце и суставы: добавьте её в тарелку

Врач Джиллиан Калбертсон рассказала, какая простая добавка способна сделать привычное блюдо более полезным. Оказывается, базилик не только улучшает вкус, но и помогает защитить организм от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Читать полностью » Men’s Health: эксперты назвали качества мужчин, которые привлекают зрелых женщин сегодня в 2:52

Секрет притяжения: какие качества покоряют зрелую партнёршу

Сексолог и психотерапевт объяснили, как мужчине понравиться женщине старше себя: уверенность, честность и уважение к границам важнее всего.

Читать полностью » Daily Mirror: врач назвал гормональные сбои и лишний вес частыми причинами увеличения груди у мужчин сегодня в 2:52

Не всегда рак: какие ещё причины вызывают рост груди у мужчин

Врач предупредил: рост груди у мужчин может сигнализировать не только о гормональных сбоях или лишнем весе, но и о раке или болезнях печени.

Читать полностью » Врач-диетолог Селезнева рассказала, как молоко и сливки влияют на пользу и калорийность кофе сегодня в 2:42

Чашка радости без вреда: как наслаждаться кофе правильно

Диетолог назвала самый вредный кофе: не эспрессо и не американо, а напитки с сиропами и сахаром, которые перегружают организм лишними калориями.

Читать полностью » Врач Фомичева объяснила, чем опасно игнорирование симптомов атеросклероза сегодня в 2:32

Чем меньше симптомов — тем выше риск: в чем состоит парадокс сосудистой болезни

Кардиолог назвала неочевидные признаки атеросклероза: от головокружений и боли в ногах до снижения выносливости и проблем с памятью.

Читать полностью »

