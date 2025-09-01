Продолжительность жизни растёт, но неравномерно: где живут дольше всех

Продолжительность жизни в России постепенно растёт, и эксперты уверены, что в ближайшие десятилетия эта тенденция сохранится. При этом разрыв между регионами остаётся заметным: одни территории показывают рекордные результаты, другие — стабильно отстают от средних значений.

Регионы-лидеры

Сегодня самыми "долгоживущими" регионами страны считаются Ингушетия, Дагестан, Москва, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Здесь люди в среднем живут дольше благодаря сочетанию нескольких факторов:

• развитие системы здравоохранения;

• повышение качества жизни;

• культура правильного питания;

• привычка к физической активности и бережное отношение к здоровью.

Аутсайдеры

В то же время на Дальнем Востоке и в отдельных регионах Сибири показатели остаются низкими. Среди аутсайдеров названы Забайкальский край, Чукотка, Еврейская автономная область, а также Амурская и Иркутская области. Здесь свою роль играют суровые климатические условия, труднодоступность медицинской помощи и социально-экономические трудности.

Прогнозы на будущее

По словам главного врача Института долголетия РНЦХ им. Петровского Инны Решетовой, в перспективе ситуация улучшится.

"К 2035 году ожидаемая продолжительность жизни в стране превысит 81 год", — отметила эксперт.

Сейчас средний показатель держится на уровне 73-74 лет. При этом разница между мужчинами и женщинами остаётся ощутимой: мужчины живут в среднем до 68 лет, женщины — около 78.

Мировой контекст

Рост продолжительности жизни — общемировой процесс. Несмотря на возможные краткосрочные спады, в долгосрочной перспективе кривая неуклонно идёт вверх. Если человечество не столкнётся с глобальными потрясениями, этот тренд сохранится и в России.

Таким образом, страна движется в сторону увеличения среднего возраста населения, но дисбаланс между регионами и полами пока остаётся серьёзным вызовом.