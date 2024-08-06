Исследователи из России и Германии создают лекарства, регулирующие программируемую клеточную гибель

Российские и немецкие учёные создают лекарство против "неизлечимых" болезней

Команда исследователей работает над созданием экспериментальных лекарственных средств, регулирующих процесс программируемой клеточной гибели. Эти исследования открывают новые возможности для лечения заболеваний, ранее считавшихся "неизлечимыми".

Российские ученые из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН) совместно с Университетом Отто фон Герике в Германии проводят доклинические испытания новых препаратов, воздействующих на программируемую клеточную гибель.

Программируемая клеточная гибель — естественный процесс, необходимый для нормального функционирования организма. Однако при различных патологических состояниях происходит нарушение его регуляции. Например, при нейродегенеративных заболеваниях наблюдается избыточная гибель клеток, а при онкологических заболеваниях — недостаточная.

Используя системный подход и технологии искусственного интеллекта, ученые разрабатывают препараты, способные ускорять или замедлять процесс программируемой клеточной гибели. Это может помочь в лечении ряда заболеваний, которые в настоящее время считаются неизлечимыми.

Междисциплинарная команда исследователей разработала прототипы лекарств, способных регулировать программируемую клеточную гибель. Такие препараты могут либо ускорять, либо замедлять этот процесс, открывая новые перспективы для терапии заболеваний, ранее считавшихся трудноизлечимыми. Эти исследования внушают надежду на появление эффективных терапевтических решений для таких патологий, сообщает progorodspb.ru.

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