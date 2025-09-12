Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гипотетическая планета Y в Солнечной системе
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:20

Жизнь в кислоте: почему Венера может стать новым домом для организмов

Учёные обнаруживают признаки жизни на Венере без воды

Представьте себе мир, где вода — не единственный ключ к существованию. Недавние открытия астробиологов заставляют пересмотреть наши представления о том, где может зародиться жизнь. Что, если на "непригодных" планетах, как Венера, природа нашла хитрую замену этому привычному растворителю? Давайте разберёмся в деталях этого удивительного эксперимента.

Загадки атмосферы Венеры

Ещё в 1920-х годах, когда астрономы впервые увидели Венеру в ультрафиолетовом свете, их поразили странные тёмные полосы и узоры. Эти "рисунки" указывали на то, что что-то в атмосфере планеты поглощает такое излучение. И это происходит на высоте 50-70 километров, где находятся сернокислотные облака.

Здесь условия куда мягче, чем на поверхности: температура от +20 до +80°C, давление близкое к земному. В отличие от адских +460°C и 90 атмосфер внизу, этот слой кажется почти гостеприимным.

Долгий поиск поглотителя

Вопрос о том, что именно поглощает УФ-излучение, остаётся открытым уже столетие. Учёные рассматривали разные варианты: серу, её соединения, хлорид железа — но ничего не подошло идеально. Интересно, что на Земле многие микроорганизмы производят пигменты для защиты от вредного излучения, а некоторые бактерии даже любят кислую среду.

В 2020 году наблюдения показали наличие фосфина в венерианской атмосфере — газа, который на Земле создают только бактерии в бескислородных условиях. Хотя данные оспорили, их пока не удалось полностью опровергнуть.

Препятствие: отсутствие воды

Скептики указывают на главное препятствие — воду. Её в атмосфере Венеры почти нет, а экстремофилам она необходима для биохимических процессов. Но астробиологи не сдаются: вода — лишь один из растворителей. В недавней статье учёные из США, Великобритании и Польши предложили альтернативу и даже провели эксперимент.

Исследователи смешали концентрированную серную кислоту с глицином и другими азотсодержащими органическими соединениями — теми, что находят в метеоритах, кометах и астероидах. Всё это разместили на фрагментах базальта и нагрели до +80°C. Затем в вакуумной камере выпарили излишки кислоты, получив вязкую субстанцию — ионную жидкость.

Как объясняют учёные, это разновидность солей с положительно и отрицательно заряженными концами молекулы. Такой растворитель притягивает растворяемые вещества, создавая порядок и свободу для их взаимодействия. Многие ионные жидкости нетоксичны для биохимии и устойчивы к низкому давлению, что делает их идеальными для разреженных атмосфер.

Астробиологи подчёркивают, что наше понимание зон, пригодных для жизни, слишком ограничено. Природа, видимо, гораздо изобретательнее, чем мы думали, и может находить неожиданные пути к существованию даже в самых экстремальных условиях.

