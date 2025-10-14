Чудо в Сургуте: врачи кардиодиспансера спасли жизнь мужчине за четыре минуты

В Сургуте врачи кардиодиспансера спасли жизнь 63-летнему мужчине, который поступил в клинику за четыре минуты до того, как у него могло развиться фибрилляция желудочков — смертельно опасное нарушение сердечного ритма. Пациент смог дойти до приемного отделения, но в тот момент потерял сознание. Об этом сообщила главный врач окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева в своем Telegram-канале.

Срочные меры спасения

Как рассказала Урванцева, дежурный кардиолог Айдар Шафиков немедленно вызвал реанимационную бригаду и начал проводить электроимпульсную терапию. Вскоре сердечный ритм был восстановлен с помощью дефибриллятора. Диагноз — острый инфаркт миокарда — был подтвержден, и медики оперативно провели экстренную операцию.

Реабилитация и важность своевременной помощи

Через несколько дней пациент уже мог самостоятельно передвигаться по территории больницы и лично поблагодарил врачей за спасение жизни. Ирина Урванцева подчеркнула, что эта история служит важным напоминанием о том, как критически важно вовремя обращаться за медицинской помощью при первых признаках сердечного приступа.