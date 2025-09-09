Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Эмма Майерс
© commons.wikimedia.org by 티비텐 TV10 is licensed under CC BY 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:35

Макс Колфилд оживает? Имя Эммы Майерс не сходит с уст поклонников

Фанаты культовой игры Life Is Strange уже несколько недель обсуждают, кто должен сыграть главную героиню в готовящейся сериализации. И всё чаще в этих разговорах звучит имя Эммы Майерс, актрисы, прославившейся после выхода "Уэнсдэй".

Почему именно Эмма Майерс

После роли в мистическом хите Netflix Майерс стала одной из самых обсуждаемых молодых актрис Голливуда. Её харизма и умение передавать внутренние переживания персонажа, по мнению фанатов, делают её идеальной кандидаткой на роль Макс Колфилд — девушки, открывающей в себе способность управлять временем. В соцсетях поклонники пишут десятки постов и даже отмечают студию Amazon, уговаривая именно её предложить контракт.

"Эмма Майерс идеально подходит на роль Макс. Amazon, мы знаем, что у вас есть деньги — просто выпишите ей чек", — написал один из поклонников в X.

Другой пользователь признался, что буквально верит в этот кастинг.

"Может, я себя накручиваю, но реально верю, что Эмма сыграет Макс", — добавил фанат.

Реакция самой актрисы

Интересно, что сама Майерс не отмахнулась от этих слухов. Наоборот, она призналась, что участие в экранизации стало бы для неё очень привлекательным и необычным опытом. Актриса уже успела сняться в грядущем фильме по "Minecraft", так что в её карьере тема адаптаций популярных игр становится всё заметнее. Для многих это ещё один аргумент в пользу того, что кастинг в Life Is Strange вполне реален.

Сюжет игры, покоривший миллионы

Оригинальная игра Life Is Strange вышла 30 января 2015 года и сразу же привлекла внимание критиков. Действие разворачивается в вымышленном городке Аркадия-Бей в октябре 2013-го. Главная героиня — 18-летняя студентка Максин Колфилд, которая возвращается домой после нескольких лет учёбы в Сиэтле. Здесь она сталкивается с воспоминаниями о прошлом и заново сближается со своей подругой Хлоей Прайс.

История пропитана драмой: отец Хлои погиб в автокатастрофе, когда Макс только уехала. В это время её подруга нашла утешение в общении с харизматичной Рейчел Эмбер. Но Рейчел внезапно исчезла, и её тайна становится одним из ключевых элементов сюжета. На этом фоне у Макс обнаруживается сверхъестественный дар: она может отматывать время назад и менять ход событий. Игроки получили возможность не просто наблюдать за историей, но и напрямую влиять на развитие событий и судьбы героев.

Почему адаптация вызывает такой интерес

Life Is Strange стала не только успешным проектом для студии Dontnod Entertainment, но и настоящим культурным феноменом. Она затронула темы дружбы, выбора, взросления, потери и ответственности. Именно поэтому зрители ждут сериализации с особым трепетом: важно сохранить ту самую атмосферу, которая сделала игру уникальной.

Поклонники уверены, что только актриса с сильной эмоциональной глубиной сможет передать характер Макс. Учитывая, как Эмма Майерс справилась с образом загадочной Инид Синклер в "Уэнсдэй", её кандидатура кажется особенно подходящей. Тем более что у актрисы уже есть опыт работы с жанром подростительной драмы с мистическим подтекстом.

