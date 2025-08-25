Корейский опыт оказался лишь приключением: почему Даны Борисовой выбрала Россию

Почему молодёжь, получившая опыт жизни за границей, всё же предпочитает оставаться в России? История дочери Даны Борисовой — яркий ответ на этот вопрос.

"Хочу жить и работать в Москве"

Полина, дочь известной телеведущей, призналась, что не видит себя в Южной Корее, где недавно проходила обучение и изучала язык. Несмотря на интерес к культуре и возможность глубже погрузиться в азиатскую традицию, для неё эта страна осталась скорее туристическим направлением, а не местом для будущего.

"Я очень люблю Москву, здесь моя семья, друзья, и я не хотела бы отсюда уезжать. Хочу работать именно здесь", — рассказала Полина.

Учёба в Сеуле как подарок

В сентябре 2023 года Борисова отправила дочь в одну из престижных языковых школ Сеула. Учебный процесс был довольно интенсивным: по пять часов в день студенты погружались в мир корейского языка. Для Полины эта поездка стала особенным подарком на день рождения. Однако, даже после такого опыта девушка твёрдо решила, что связывать жизнь с Южной Кореей не будет.

Семейные трудности и поддержка матери

Полина появилась на свет в браке Борисовой с бизнесменом Максимом Аксеновым. Но, по словам телеведущей, бывший супруг давно перестал уделять внимание дочери. Несколько лет Борисова добивалась выплат алиментов, и только в июле 2023 года ей удалось подписать мировое соглашение с Аксеновым.