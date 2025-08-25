Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи
© commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:06

Корейский опыт оказался лишь приключением: почему Даны Борисовой выбрала Россию

Дочь Даны Борисовой отказалась переезжать в Южную Корею после учёбы в Сеуле

Почему молодёжь, получившая опыт жизни за границей, всё же предпочитает оставаться в России? История дочери Даны Борисовой — яркий ответ на этот вопрос.

"Хочу жить и работать в Москве"

Полина, дочь известной телеведущей, призналась, что не видит себя в Южной Корее, где недавно проходила обучение и изучала язык. Несмотря на интерес к культуре и возможность глубже погрузиться в азиатскую традицию, для неё эта страна осталась скорее туристическим направлением, а не местом для будущего.

"Я очень люблю Москву, здесь моя семья, друзья, и я не хотела бы отсюда уезжать. Хочу работать именно здесь", — рассказала Полина.

Учёба в Сеуле как подарок

В сентябре 2023 года Борисова отправила дочь в одну из престижных языковых школ Сеула. Учебный процесс был довольно интенсивным: по пять часов в день студенты погружались в мир корейского языка. Для Полины эта поездка стала особенным подарком на день рождения. Однако, даже после такого опыта девушка твёрдо решила, что связывать жизнь с Южной Кореей не будет.

Семейные трудности и поддержка матери

Полина появилась на свет в браке Борисовой с бизнесменом Максимом Аксеновым. Но, по словам телеведущей, бывший супруг давно перестал уделять внимание дочери. Несколько лет Борисова добивалась выплат алиментов, и только в июле 2023 года ей удалось подписать мировое соглашение с Аксеновым.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Prime Video представит сериал сегодня в 2:59

"Бегущий по лезвию 2099": возвращение легенды Ридли Скотта

В 2026 году выходит "Бегущий по лезвию 2099". Что готовит зрителям новая история о Коре и Олуэн и почему премьеру пришлось отложить?

Читать полностью » Бернар Вербер назвал сегодня в 1:53

Французский автор №1 назвал романы, без которых не было бы его стиля

Бернар Вербер рассказал о книгах, которые сформировали его мировоззрение, и о том, как случайная встреча вдохновила его на новый роман.

Читать полностью » ScreenRant: сегодня в 0:58

Бесконечная драма или сериал-монополист? "Бриджертоны" идут ва-банк

Шонда Раймс подтвердила: зрителей ждут восемь сезонов "Бриджертонов". Каждый из них расскажет историю одного из детей семьи. Что дальше — спин-оффы?

Читать полностью » Стилист Кеннеди: Меган Маркл отказалась от королевских правил в новом сезоне 22.08.2025 в 23:51

От лоска дворца к свободе Netflix: как новый стиль Маркл стал тонким уколом монархии

Во втором сезоне шоу на Netflix Меган Маркл отказалась от "королевских" правил и выбрала новый стиль — жест в сторону свободы и вызов традициям.

Читать полностью » Netflix выпустит мини-сериал о президенте США Джеймсе Гарфилде 6 ноября 22.08.2025 в 22:56

Президент США, которого почти никто не помнит: Netflix откроет самую трагичную историю XIX века

Мини-сериал Netflix "Смерть от молнии" с Майклом Шенноном и Мэттью МакФэдьеном покажет трагическую историю президента Гарфилда. Премьера — 6 ноября.

Читать полностью » 22.08.2025 в 21:48

Фильмы для котов и сериалы от любви: парадоксальные запросы россиян при поиске контента

Россияне ищут фильмы для котов, сериалы "от любви" и контент для харизмы. Какие ещё неожиданные запросы появились в поиске за год?

Читать полностью » Режиссёр Эдвард Бергер поделился деталями фильма 22.08.2025 в 20:32

История, которая ломает стереотипы: каким будет новое кино Бергера с Брэдом Питтом

Брэд Питт сыграет главную роль в экранизации романа Тима Уинтона "Всадники" — психологическом триллере о мужчине, чья сила рушится перед лицом потерь.

Читать полностью » Костюм Тоби Магуайра из 22.08.2025 в 19:50

Костюм Человека-паука выходит на аукцион — символ эпохи супергеройского кино ищет нового хозяина

Оригинальный костюм Тоби Магуайра из трилогии Сэма Рейми "Человек-паук" выставят на аукцион. Чем уникален этот артефакт и сколько за него просят?

Читать полностью »

Новости
Дом

Личный опыт: как я обустроил рабочее место дома для концентрации
Садоводство

Плодовые деревья теряют урожай из-за корневой поросли — агрономы назвали меры профилактики
Спорт и фитнес

Бонци выбил Медведева в первом круге US Open — матч прервал фотограф
Питомцы

Ветеринары: охотничий и половой инстинкт — главные причины побегов собак
Еда

Приготовление закуски из кабачков и бекона
Спорт и фитнес

Хейккинен случайно выстрелил крестному в глаз во время охоты
Красота и здоровье

Аллерголог Елена Душина: сезон клещей продолжается, риск заражения остаётся высоким
Еда

Приготовление овсянки с твердым сыром и фетой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru