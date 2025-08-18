Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Открытый туризм в Китае
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:07

Взгляд изнутри: эксперт раскрыл главные секреты адаптации россиян в Китае

Китай без иллюзий: эксперт Заклязьминская раскрыла 5 главных особенностей жизни для россиян

В условиях санкций, не всегда радушного отношения к россиянам и роста цен на отдых, всё больше жителей Российской Федерации обращают свой взор на Китай, стремясь открыть для себя эту загадочную страну. Редакция "ФедералПресс" обратилась к китаисту, руководителю центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии ран Екатерине Заклязьминской, чтобы узнать об особенностях этой страны и развеять некоторые мифы о жизни в КНР.

Один из самых распространенных стереотипов о Китае в России — жесткие ограничения рождаемости. Однако, как объясняет Екатерина Заклязьминская, политика ограничения рождаемости уже в прошлом. С 2021 года в Китае разрешено иметь трёх детей. Несмотря на все усилия властей, в настоящий момент на протяжении более трёх лет сохраняется тенденция к сокращению рождаемости.

Коэффициент фертильности составляет примерно один, то есть на каждую женщину приходится одно рождение. Власти взяли курс на поддержку материнства и детства, выплачивая семьям с детьми дополнительную финансовую помощь в размере 500 долларов в год. Эта выплата не единовременная, а ежегодная.

Интернет в Китае: особенности цензуры и доступ к информации

В Китае существует "великий китайский firewall" — система цензуры, которая блокирует нежелательные, зловредные сайты для пользователей. Доступ ко многим ресурсам ограничен. Из Китая сложно подключиться к западным сервисам вроде Zoom, не работают Telegram, Google и множество других западных и частично российских платформ. Екатерина Заклязьминская отмечает, что Россия планирует частично ограничивать вредоносный контент, поскольку многие западные страны нацелены на разрушение наших традиционных ценностей и образа жизни.

В Китае повсеместно используются QR-коды для оплаты покупок, что делает эту практику очень похожей на то, что происходит в России, где также наблюдаются хорошие темпы цифровизации экономики. Практически везде используется безналичная оплата через QR-коды, что является стандартной практикой. Наличные деньги в Китае не исчезли полностью, но проблемы могут возникнуть из-за отсутствия сдачи в некоторых торговых точках, рассчитанных на местных покупателей, использующих безналичный расчет.

Необычные технологии: удобство в деталях

В Китае существует много необычных технологий, например, очень удобно проходить в поезда и самолеты просто по идентификационной карточке (аналог нашего паспорта). Можно купить билет в интернете, а затем просто приложить карточку к системе — она быстро считает информацию, и не нужно стоять в очереди для проверки билета. Интересно, что эта система работает даже с российскими паспортами.

Екатерина Заклязьминская отмечает, что туризм в Китае очень разнообразен в зависимости от региона, включая приграничный туризм, остров Хайнань, крупные города материкового Китая или маленькие города. Важно помнить, что наши банковские карты там не работают, поэтому следует обменять наличные юани в российских городах по хорошему курсу. Также можно пополнить китайский электронный кошелек Alipay через один крупный российский банк.

Языковой барьер: языковые особенности Китая

Еще одна сложность — языковой барьер. В приграничье и на Хайнане проще — многие вывески дублируются на русском, многие китайцы владеют русским. В других городах китайцы не владеют иностранными языками, даже английский не поможет. Более того, даже зная китайский, можете столкнуться с местными диалектами, которые сильно отличаются от государственного языка путунхуа.

Также стоит быть готовыми к тому, что китайцы совершенно иначе питаются. В Китае восемь региональных кухонь, во многих городах есть своя специфика. Кухня может быть очень острой, соленой или кисловатой — крайне непривычной для наших туристов. Полезно выучить фразу про неострый "була" и сразу говорить, что нужно неострое блюдо.

Местные особенности: расчет единиц измерения и энергетика

Важно быть готовыми к тому, что в магазинах фрукты измеряются не в килограммах, а в "цзинь" (полкило). Если видите цену "3 цзиня за 5 юаней" — это полтора килограмма, а не три. Всегда важно, чтобы телефон был достаточно заряжен — без него невозможно ничего сделать. Стоит брать с собой павербанки — но не все подряд разрешены, лучше брать с китайской сертификацией (буквы ССС). Павербанки можно арендовать в самом Китае.

Рекомендуется сразу купить китайскую SIM-карту — роуминг дорогой, а местная симка поможет подключиться ко всем электронным сервисам, навигации, заказу такси. SIM-карту просто так не купить — только по паспорту, регистрация занимает 10-15 минут. В Китае очень безопасно — можно гулять даже темной ночью. Китайцы обычно не воруют, иностранцев не обижают. Могут с любопытством рассматривать и фотографироваться — для многих иностранцы все еще экзотика. Китайцы могут задавать неловкие вопросы о зарплате или квартире — в их культуре это проявление внимания к собеседнику.

Три интересных факта:

Китай занимает второе место в мире по количеству объектов, охраняемых ЮНЕСКО.
В Китае насчитывается около 5000 лет истории.
Китайская кухня является одной из самых разнообразных в мире, насчитывая восемь региональных кухонь.

