Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:59

В российских судах произошло то, чего не было десятилетиями — статистика заставляет задуматься

В 2025 году суды РФ вынесли рекордные 100 пожизненных приговоров — ТАСС

В 2025 году количество пожизненных приговоров в России достигло максимального значения за последние годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда России.

Рекордные показатели за год

По данным Верховного суда, за период с января по ноябрь 2025 года суды в России вынесли 100 приговоров к пожизненному лишению свободы. Этот показатель является самым высоким за последние годы, несмотря на то что статистика охватывает не полный календарный год.

Сравнение с предыдущими годами

Согласно судебной статистике, до 2025 года максимальное количество пожизненных приговоров было зафиксировано в 2005 и 2012 годах — по 84 решения в каждом из этих периодов. В последующие годы показатели оставались ниже этого уровня.

Так, в 2020 году суды вынесли 66 пожизненных приговоров, в 2021-м — 47, в 2022-м — 58, в 2023 году — 78, а в 2024-м — 79. Всего за период с 2005 по 2024 годы российские суды назначили 1 316 наказаний в виде пожизненного лишения свободы.

Законодательные изменения и ограничения

За последние годы пожизненное лишение свободы было включено ещё в ряд статей Уголовного кодекса РФ, включая ответственность за государственную измену, организацию террористического акта и вовлечение в террористическую деятельность, в том числе несовершеннолетних.

При этом Верховный суд напоминает о существующих ограничениях. Пожизненное лишение свободы не применяется к женщинам, лицам, совершившим преступления до 18 лет, а также мужчинам, достигшим 65-летнего возраста на момент вынесения приговора.

