Тень над поколениями: как падение темпов роста жизни угрожает нашим планам
Международная группа учёных пришла к неожиданному и довольно пессимистичному выводу: резкий рост продолжительности жизни, который наблюдался в первой половине XX века, в будущем вряд ли повторится.
Что показали исследования?
Учёные проанализировали данные о смертности в 23 странах с высокими доходами и низким уровнем смертности. Их расчёты свидетельствуют, что люди, родившиеся после 1939 года, вряд ли смогут дожить до 100 лет.
В начале XX века продолжительность жизни с каждым новым поколением увеличивалась примерно на 5,5 месяцев. Однако после 1939 года этот показатель снизился до 2,5-3,5 месяцев.
Причины замедления роста
Авторы исследования связывают резкий скачок продолжительности жизни в прошлом с несколькими ключевыми факторами:
- значительное снижение младенческой смертности.
- прорывы в медицинских технологиях.
- улучшение условий жизни.
Сегодня уровень детской смертности в мире достиг минимальных значений и уже долгое время остаётся стабильным. Однако дальнейшее увеличение продолжительности жизни в пожилом возрасте не способно обеспечить такой же быстрый рост, как раньше.
Возможные сценарии будущего
Учёные подчёркивают, что их прогнозы не являются окончательными. На продолжительность жизни влияют множество случайных факторов:
- техногенные аварии и социальные кризисы.
- пандемии и другие глобальные угрозы.
- возможное появление новых медицинских технологий, способных продлить жизнь.
Таким образом, несмотря на текущие тенденции, будущее продолжительности жизни остаётся неопределённым.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru