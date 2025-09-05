Тень над поколениями: как падение темпов роста жизни угрожает нашим планам

Международная группа учёных пришла к неожиданному и довольно пессимистичному выводу: резкий рост продолжительности жизни, который наблюдался в первой половине XX века, в будущем вряд ли повторится.

Что показали исследования?

Учёные проанализировали данные о смертности в 23 странах с высокими доходами и низким уровнем смертности. Их расчёты свидетельствуют, что люди, родившиеся после 1939 года, вряд ли смогут дожить до 100 лет.

В начале XX века продолжительность жизни с каждым новым поколением увеличивалась примерно на 5,5 месяцев. Однако после 1939 года этот показатель снизился до 2,5-3,5 месяцев.

Причины замедления роста

Авторы исследования связывают резкий скачок продолжительности жизни в прошлом с несколькими ключевыми факторами:

значительное снижение младенческой смертности.

прорывы в медицинских технологиях.

улучшение условий жизни.

Сегодня уровень детской смертности в мире достиг минимальных значений и уже долгое время остаётся стабильным. Однако дальнейшее увеличение продолжительности жизни в пожилом возрасте не способно обеспечить такой же быстрый рост, как раньше.

Возможные сценарии будущего

Учёные подчёркивают, что их прогнозы не являются окончательными. На продолжительность жизни влияют множество случайных факторов:

техногенные аварии и социальные кризисы.

пандемии и другие глобальные угрозы.

возможное появление новых медицинских технологий, способных продлить жизнь.

Таким образом, несмотря на текущие тенденции, будущее продолжительности жизни остаётся неопределённым.