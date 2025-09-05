Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пожилые мужчины
Пожилые мужчины
© flickr.com by Andreas Lehner is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:34

Тень над поколениями: как падение темпов роста жизни угрожает нашим планам

Учёные зафиксировали замедление роста продолжительности жизни

Международная группа учёных пришла к неожиданному и довольно пессимистичному выводу: резкий рост продолжительности жизни, который наблюдался в первой половине XX века, в будущем вряд ли повторится.

Что показали исследования?

Учёные проанализировали данные о смертности в 23 странах с высокими доходами и низким уровнем смертности. Их расчёты свидетельствуют, что люди, родившиеся после 1939 года, вряд ли смогут дожить до 100 лет.

В начале XX века продолжительность жизни с каждым новым поколением увеличивалась примерно на 5,5 месяцев. Однако после 1939 года этот показатель снизился до 2,5-3,5 месяцев.

Причины замедления роста

Авторы исследования связывают резкий скачок продолжительности жизни в прошлом с несколькими ключевыми факторами:

  • значительное снижение младенческой смертности.
  • прорывы в медицинских технологиях.
  • улучшение условий жизни.

Сегодня уровень детской смертности в мире достиг минимальных значений и уже долгое время остаётся стабильным. Однако дальнейшее увеличение продолжительности жизни в пожилом возрасте не способно обеспечить такой же быстрый рост, как раньше.

Возможные сценарии будущего

Учёные подчёркивают, что их прогнозы не являются окончательными. На продолжительность жизни влияют множество случайных факторов:

  • техногенные аварии и социальные кризисы.
  • пандемии и другие глобальные угрозы.
  • возможное появление новых медицинских технологий, способных продлить жизнь.

Таким образом, несмотря на текущие тенденции, будущее продолжительности жизни остаётся неопределённым.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование показало влияние ультраобработанных продуктов на рост ожирения сегодня в 16:43

Что скрывают цифры: почему ожирение растёт там, где люди больше двигаются

Новое исследование показывает, что главной причиной эпидемии ожирения являются не снижение физической активности, а потребление ультраобработанных продуктов с высокой энергетической плотностью.

Читать полностью » Исследование выявило связь формы черепа с симптомами мальформации Киари I у пациентов сегодня в 16:32

Затылок боли: как форма черепа превращается в приговор для мозга

Форма черепа людей с мальформацией Киари I напоминает строение головы неандертальцев — возможно, именно это наследие вызывает у них частые головные боли и неврологические симптомы.

Читать полностью » 3800-летняя глиняная фигурка жабы из Перу раскрыла неожиданные факты о цивилизации Караль сегодня в 15:23

Жаба с двойным смыслом: артефакт из Перу рассказывает о климатической катастрофе древности

В Перу найдена уникальная фигурка двухголовой жабы возрастом 3800 лет, раскрывшая тайны цивилизации Караль и их борьбы с климатическими изменениями и голодом.

Читать полностью » iPhone в России могут уйти в серый сегмент без версии RuStore для iOS сегодня в 15:17

Конец "белым" продажам: iPhone грозит уход в серую зону

В России могут запретить официальные продажи iPhone: с 1 сентября обязательна установка RuStore, а под iOS такого приложения пока нет.

Читать полностью » Защита от мошенничества: 3 совета эксперта, которые помогут пожилым людям не стать жертвами обмана сегодня в 14:12

Забудьте о контроле: эксперт назвал неожиданный способ защитить пожилых от мошенников – это работает лучше

Эксперт по кибербезопасности рассказал, как защитить пожилых людей от мошенников. Главное – не контроль, а обучение безопасному поведению в сети и регулярный контроль паролей.

Читать полностью » Удивительное открытие: ученые объяснили происхождение шаров Нептуна и их роль в экологии сегодня в 13:12

Морские клубки очищают пляжи: удивительная роль шаров Нептуна в борьбе с пластиком

Загадочные шары Нептуна оказались природными фильтрами! Узнайте, как морская трава Posidonia oceanica очищает Средиземное море от пластика и что это за удивительное явление.

Читать полностью » Сияющий золотой шар с отверстием найден у Аляски — поразительная находка сегодня в 12:12

Сияющий шар с отверстием: ученые в замешательстве от находки у берегов Аляски

У берегов Аляски обнаружен золотой шар. Okeanos Explorer поднял объект с глубины 3 км. Ученые в замешательстве, это может быть новая форма жизни. Что это?

Читать полностью » Древние фитили проливают свет на повседневную жизнь и погребальные обряды 4000 лет назад сегодня в 11:01

Фитили заговорили: археологи нашли свидетельства переработки ткани 4000 летней давности

В Израиле обнаружены 4000-летние фитили, сделанные из переработанной ткани. Находка проливает свет на погребальные обряды бронзового века и демонстрирует ранние формы переработки.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Воронков: возвращение голливудских студий в Россию пока не обсуждается
Еда

Врачи назвали продукты, стимулирующие выработку гормонов счастья
Еда

Врачи назвали самые полезные и вредные сорта сыра для здоровья
Дом

Дерматологи: остатки порошка на постельном белье вызывают зуд и аллергию
Еда

Учёные из Университета Южной Австралии опровергли миф о вреде яиц для сосудов
Авто и мото

Доходы таксистов в Москве в августе 2025 года достигли рекорда 161 тысячи рублей — данные аналитиков
Садоводство

С 1 сентября в России вступят в силу уточняющие поправки к закону о садоводстве
Туризм

В Турции у российских туристов выявлены случаи заражения опасной бактерией Vibrio
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet