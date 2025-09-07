Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пожилой мужчина бегает
Пожилой мужчина бегает
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:57

Сто лет — больше не гарантия: человечество упёрлось в потолок долголетия

Учёные проанализировали данные 23 стран и заявили о замедлении роста продолжительности жизни

В XX веке человечество сделало огромный рывок в сторону долголетия. Каждое новое поколение жило дольше предыдущего, и многие были уверены: вскоре средняя продолжительность жизни приблизится к "магической" отметке в 100 лет. Однако последние исследования показывают, что этот оптимизм может оказаться преждевременным.

Почему рост замедлился

Учёные отмечают, что для поколений, появившихся на свет после 1939 года, увеличение продолжительности жизни стало происходить гораздо медленнее. Причина — в исчерпании ключевого фактора, который обеспечивал столь впечатляющий прогресс в прошлом веке: снижения детской смертности.

Когда-то именно революция в медицине, санитарии и вакцинации позволила почти полностью победить высокую детскую смертность. Это сразу дало прирост средних показателей продолжительности жизни. Но теперь этот ресурс исчерпан: практически невозможно сделать так, чтобы младенческая смертность снизилась ещё сильнее.

Результаты анализа

Учёные исследовали статистику из 23 развитых стран. Вывод оказался однозначным: темпы роста продолжительности жизни замедляются. Если раньше каждое новое поколение прибавляло в среднем 0,46 года, то теперь этот показатель сократился почти вдвое — до 0,20-0,29 года.

Это означает, что даже люди, родившиеся в начале XXI века, вряд ли массово будут доживать до 100 лет, как это предсказывалось ещё несколько десятилетий назад.

Чего ждать дальше

Эксперты уверены: без радикальных медицинских открытий эпоха стремительного увеличения продолжительности жизни подходит к концу. Прорыв возможен в области генетики, замедления старения клеток или создания принципиально новых методов профилактики болезней. Но пока что наука лишь в начале этого пути.

Социальный аспект

Снижение темпов увеличения долголетия имеет и важные социальные последствия. Многие страны уже сталкиваются со старением населения и ростом нагрузки на пенсионные системы. Если продолжительность жизни перестанет расти так же быстро, как раньше, государствам придётся искать новые стратегии поддержки пожилых граждан.

Кроме того, у разных стран сохраняются заметные различия в качестве и продолжительности жизни. Например, Япония по-прежнему лидирует по числу долгожителей, а в некоторых развитых странах Европы и Северной Америки рост показателей застопорился сильнее.

Медицина XX века дала человечеству десятки дополнительных лет жизни. Но нынешние поколения уже не могут рассчитывать на такой же быстрый прогресс. Чтобы приблизиться к "рубежу в 100 лет", необходимы новые открытия — те, что позволят не только лечить болезни, но и управлять самим процессом старения.

Три интересных факта

  1. Самой долгоживущей женщиной в истории считается француженка Жанна Кальман, прожившая 122 года и 164 дня.
  2. В Японии насчитывается более 92 тысяч человек старше 100 лет — это мировой рекорд.
  3. Учёные из Гарварда экспериментируют с "омоложением клеток" с помощью перепрограммирования генов, что потенциально может продлить жизнь.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные из Университета Сонгюнгван испытали клеевой пистолет для печати костной ткани на кроликах сегодня в 2:30

Обычный пистолет для клея изменил подход к лечению переломов — такого ещё не было

Учёные испытали необычный клеевой пистолет, который печатает материал, похожий на кость, прямо на перелом. Это может навсегда изменить хирургию.

Читать полностью » В Коста-Рике поймали акулу-няньку ярко-оранжевого цвета с альбинизмом — исследование Marine Biodiversity сегодня в 1:26

Увидели в воде ярко-оранжевое чудовище — необычная находка в Коста-Рике

В Карибском море поймали ярко-оранжевую акулу с белыми глазами. Учёные утверждают, что это первый случай редкой генетической мутации у акулы-няньки.

Читать полностью » Во Франции разработали технологию BioTfueL, первые заводы по производству топлива построят в США в 2026 году сегодня в 0:22

Самолёты станут чище деревьев? В Америке строят завод будущего

Французская технология и американская инициатива обещают перевернуть авиацию: новое топливо не просто снижает выбросы, оно очищает атмосферу.

Читать полностью » Астрономы предлагают существование Девятой планеты за орбитой Нептуна вчера в 23:46

Тусклый свет мини-нептуна: почему этот гигант угрожает нашим представлениям о космосе

Исследование экзопланет помогло уточнить состав и размеры гипотетической Девятой планеты: вероятнее всего, это не каменистая суперземля, а мини-нептун с плотным ядром и лёгкой атмосферой.

Читать полностью » Астрономы подтвердили, что Венера лишилась спутников из-за крупного удара вчера в 23:34

Венера — одиночка среди планет: почему удар лишил её спутников, а других сделал богатыми

У Венеры нет лун и странное вращение — ученые винят гигантское столкновение миллиарды лет назад. Что скрывает эта гипотеза?

Читать полностью » Последствия падения астероида размером с Тунгусский изучают геофизики вчера в 22:42

Вероятность столкновения с астероидом: что скрывают официальные данные

Вероятность падения крупного астероида на Землю сравнима с риском смерти от гриппа. Узнайте, почему астероиды — реальная угроза и как учёные оценивают её масштабы.

Читать полностью » Астрономы зафиксировали пробуждение черной дыры в галактическом скоплении CHIPS 1911+4455 вчера в 22:31

Черная дыра проснулась в тишине: что скрывает скопление CHIPS 1911+4455 от любопытных глаз

Астрономы впервые зафиксировали момент пробуждения сверхмассивной черной дыры в скоплении галактик CHIPS 1911+4455 — активность началась всего тысячу лет назад.

Читать полностью » Телескоп Джеймс Уэбб выявил планету у звезды Альфа Центавра A по данным NASA вчера в 21:40

Скрытая орбита и холодный гигант: тайна загадочного кандидата у ближайшей звезды

Ученые нашли кандидата в планету возле Альфа Центавра A с помощью Джеймс Уэбб. Но почему она исчезает? Разгадка в орбите и характеристиках объекта.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Детский хирург Светлана Мельникова предупредила об опасности грызения ногтей и сосания пальца
Дом

ТОП-7 пород кошек, которые подходят для жизни в квартире
Садоводство

Участок после пожара: как сжигание травы убивает ваш сад и кошелек — экспертное мнение
Питомцы

Исследования показали, что собаки одиноких владельцев в 2,5 раза чаще подвержены тревоге
Еда

Вареники готовят с мягким и свежим творогом
Спорт и фитнес

Агент Дмитрий Селюк раскритиковал идею ужесточения лимита на легионеров в РПЛ
Еда

Водка делает хворост хрустящим и воздушным
Красота и здоровье

Три килограмма в сутки: почему ягода не улучшает зрение — объяснение экспертов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet