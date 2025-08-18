Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Табаков
© commons.wikimedia.org by Tatarstan.ru is licensed under CC BY 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:22

Великий артист и маленькие радости: Грымов о том, чем удивлял Табаков

Олег Табаков умел ценить простые радости жизни. Его коллеги и ученики вспоминают, что в нем сочетались огромный профессионализм, обаяние и удивительное умение быть в моменте. Художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов поделился одной из таких историй, которая показывает Табакова с неожиданной стороны.

"Аппетитный" человек

По словам Грымова, Табаков обладал редкой чертой: он всегда умел наслаждаться жизнью. И дело было не только в больших свершениях, а в мелочах, которые для него имели особый вкус.

"Олег Павлович был удивительным человеком. Прежде всего это большой русский актер, но для меня он был всегда еще и очень "аппетитным". Табаков — "вкусный" человек, никогда не терял аппетит к жизни, очень располагал к себе", — отметил режиссер.

Неожиданный антракт

Особенно ярко это качество проявилось в одной ситуации, которую Грымов запомнил на всю жизнь.

"Как-то, помню, приходил к нему в гримерку — мы собирались делать с ним спектакль. Я пришел к нему в антракте, и он сразу же сказал: "Все, садимся, будем есть". И достал какие-то вкусности. Очень важно, когда человек умеет получать удовольствие от маленьких вещей, той же еды. Это на меня произвело теплейшее впечатление", — признался Грымов.

17 августа могло бы исполниться 90 лет со дня рождения Олега Табакова.

