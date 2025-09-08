Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Площадь Испании, Севилья
Площадь Испании, Севилья
© commons.wikimedia.org by Jorge Franganillo is licensed under CC BY 3.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:19

От шоссе к океану: как велосипеды вытеснили машины в жизни американской семьи

Психолог Кроули рассказала, почему семья уехала из США в Страну Басков

Север Испании встречает солёным ветром и суровой линией Бискайского залива. Доктор Коллин Кроули идёт по одному из самых живописных отрезков Камино де Сантьяго с мужем и тремя детьми — и ловит волну благодарности за то, куда вышла её тропа.

Для многих пройти легендарный паломнический маршрут — раз в жизни. Для Кроули, американского психолога, это — новая рутина, часть их семейного быта. Местность она знает так, будто живёт здесь десятилетиями, хотя приехали они всего три года назад — вместе с 80-летней мамой и псом по кличке Мо.

"Это звучит так банально, но я думаю, что здесь все намного счастливее", — сказала она, назвав переезд "удивительным и преобразующим" для всех них, особенно для ее троих детей, которым на тот момент было 16, 13 и 8 лет.

"Все трое говорят: "Жаль, что мы не сделали этого раньше". И это действительно удивительно видеть".

Почему они решились

Коллин родом из Колорадо. Семья десять лет жила в Монтесито (Санта-Барбара, Калифорния) — ухоженный, безопасный анклав, "возможно, даже слишком чудесный". Хотелось большего горизонта для детей — такого, что не получить в изоляции. Оба родителя — с насыщенными карьерами (она — психолог, он — юрист по охране окружающей среды), дети — на разных этапах обучения. Пандемия и переход на удалёнку сделали "невозможное" реалистичным. Старшая дочь как раз заканчивала школу — момент сложился.

"Поэтому, учитывая нашу карьеру и то, как развивались наши дети, мы подумали: "Думаю, нам пора уходить"", — добавила она.

Почему Испания

Интерес к стране — ещё с Хемингуэя и неожиданно найденных испанских корней. Рассматривали и Чили (туда впервые съездили вместе в 1997-м), но Испания "сошлась" лучше — при том, что Коллин ещё ни разу там не была.

Семейные критерии были просты и честны:

  • спорт - сёрфинг, лыжи, пешие походы;

  • природа - горы и океан;

  • культура - язык и "испанский колорит".

Дети участвовали в выборе. Дом на 4 спальни продали, вещи сократили, уговорили маму переехать. Для неё оформили невозмездную (non-lucrative) визу, супругам выдали визу цифрового кочевника (до 5 лет, с правом удалённой работы).

Первый заход: Майорка

Июль 2022: из Лос-Анджелеса — в Барселону, далее паромом на Майорку. Остров оказался мягкой "подушкой" адаптации — любимые бухты, известняковые горы, интернациональная среда. Но спустя полгода стало ясно: хочется меньше курортности и больше "испанской повседневности".

Дом по душе: Сан-Себастьян

Гастрономическая столица Страны Басков покорила за два дня: компактность города, пешеходность, сёрф-споты, горные тропы — всё сложилось в пазл их ценностей.

"Мы поняли, что нашли нужное нам место уже через два дня", — сказал Кроули. "Размер, география и природа идеально соответствовали нашим приоритетам и ценностям".

Начали "вплетаться": секции для детей, врачи, дружеские круги, любимые лавки. Процесс — не без оговорок. Баскская культура известна закрытостью и крепкими куадрильями - дружескими группами с юности. В них они, вероятно, не попадут, но появились "свои" отношения и опоры.

Повседневность, от которой не устаёшь

Семья "живет на улице": Камино де Сантьяго, сёрфинг во Франции рядом, Пиренеи под боком. Велосипеды вытеснили автомобиль.

"В Соединённых Штатах у вас две машины. Вы постоянно за рулём, и это ужасно. Так что это было просто потрясающе", — сказала она.

С испанским у всех вышло легко; баскский — "очень сложный", но пробуют. В итоге переехали в редкий для города большой дом с видами и на океан, и на город; маме нашли квартиру с панорамой Бискайского залива.

Что изменилось для детей

"Мой 16-летний сын сказал мне год назад: "Иногда мне кажется, что жизнь для меня началась только после переезда за границу", — говорит Кроули.

География друзей — по всему миру, свободное перемещение, уверенность в "любой точке планеты". Наблюдать эту самостоятельность — "колоссальное удовлетворение" для родителей.

Трудности, которые перестают быть трудностями

Бюрократия. Медленно, с непредсказуемыми заходами и "испанизацией": в госучреждения — не всегда "с первого раза", письма — "хорошо, если ответ через две недели". Но это часть ритма.

"Но это также часть испанского духа, и это хорошо. Просто здесь больше равновесия и меньше паники".

Сиеста.

"Чувак, сиеста меня каждый раз донимает… В 13:30 я готов бежать по делам. Прихожу, а там, конечно же, уже закрыто… Но… было так приятно увидеть разницу в их культуре".

Деньги, здоровье и близость

Даже в дорогом Сан-Себастьяне расходы — примерно в два раза ниже, чем в Монтесито. Система здравоохранения поразила качеством и отзывчивостью — особенно после лечения мамы. Её близость — бесценна: не нужно перелетать океан, чтобы быть рядом.

Новая работа из старой экспертизы

Переезд вдохновил Коллин объединить психологию и личный опыт: она создала рабочую тетрадь и онлайн-курс о переезде за границу — запрос пришёл сам собой от друзей друзей.

"У каждого есть мечта переехать за границу… Очень забавно наблюдать, как люди решают, куда переехать, чтобы начать воплощать свою мечту в жизнь".

И пока семья продолжает свою — Коллин с уважением смотрит на детей, которые, по её словам, "возглавляют движение" по переосмыслению жизни.

"Мой 16-летний сын сказал мне год назад: "Иногда мне кажется, что жизнь для меня началась только после переезда за границу…"", — сказала она. "Они могли бы сейчас приземлиться где угодно на планете и процветать… Даже путешествия не дадут тебе этого".

