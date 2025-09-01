Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Обручальные кольца
Обручальные кольца
© commons.wikimedia.org by artemtation is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:59

Тайна замка: кто завоевал сердце внучки одного из самых богатых монархов Европы

Принцесса Мария Каролина из Лихтенштейна вышла замуж за инвестиционного менеджера из Венесуэлы

28-летняя внучка правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II — принцесса Мария Каролина — официально связала свою жизнь с избранником, 33-летним инвестиционным менеджером Леопольдо Мадуро Воллмером. О помолвке этой пары стало известно ещё осенью прошлого года, а сама церемония бракосочетания прошла в Вадуце, в соборе Святого Флорина, главном католическом храме княжества.

Торжество в сердце Лихтенштейна

Хотя молодые супруги в настоящий момент проживают в Лондоне, свадьбу они решили сыграть на родине невесты. После венчания молодожёны вместе с гостями отправились в княжеский замок, где состоялся праздничный приём. Это место выбрано не случайно: именно здесь проходят ключевые события жизни семьи Лихтенштейнов, и торжество Марии Каролины стало ярким продолжением этой традиции.

Образ невесты

Для своей свадьбы принцесса выбрала классическое белое платье с пышной юбкой, которое выгодно подчеркнуло её фигуру. Дополнением к наряду стала длинная фата, изящные серьги с бриллиантами и особый символ рода — тиара Габсбургов XIX века. Этот семейный реликт невеста носила с гордостью, ведь украшение связано с многовековой историей династии.

Жених, в свою очередь, остановил выбор на элегантном костюме-тройке, что сделало его образ строгим и торжественным одновременно. Гармония нарядов пары подчеркивала значимость события и придавала церемонии особую атмосферу.

Семейные корни и значение брака

Мария Каролина — представительница одной из самых старинных европейских династий. Её дед, князь Ханс-Адам II, правит Лихтенштейном с 1989 года и считается одним из самых богатых монархов Европы. Брак принцессы с Леопольдо Мадуро Воллмером не только личное событие, но и символ укрепления связей семьи с другими влиятельными кругами.

Сам Леопольдо родом из Венесуэлы, но уже много лет живёт и работает в Европе. Он сделал карьеру в инвестиционной сфере, а в кругу друзей и коллег пользуется репутацией человека надёжного и целеустремлённого.

Свадебная атмосфера

Церемония в соборе Святого Флорина проходила в окружении родственников, близких друзей и представителей знати. Атмосфера праздника была торжественной и в то же время тёплой, что отражало дух княжеской семьи. Гости отмечали изысканную организацию мероприятия, где каждая деталь — от музыки до декора — подчёркивала статус и вкус молодожёнов.

Приём в замке стал кульминацией праздника: для гостей приготовили изысканные блюда и развлекательную программу. Такой формат полностью соответствовал традициям княжеского двора, где каждый значимый момент сопровождается особым вниманием к деталям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Disney анонсировала мультфильм Hexed с премьерой в ноябре 2026 года сегодня в 2:56

Disney готовит мультфильм, который может изменить представление о магии

Disney анонсировала новый мультфильм Hexed о подростке с магией. Студия держит сюжет в секрете, обещая удивить зрителей свежим взглядом.

Читать полностью » Дакота Джонсон назвала съёмки финала сериала сегодня в 1:55

Дакота Джонсон раскрыла тайну финала "Офиса": почему съёмки превратились в кошмар

Дакота Джонсон откровенно рассказала, почему участие в финале "Офиса" оставило у неё болезненные воспоминания и стало самым трудным периодом в жизни.

Читать полностью » Трамп утвердил указ о классической архитектуре для федеральных зданий США 29.08.2025 в 23:58

Трамп возвращает архитектуру к античным образцам: что скрыто за этим решением

Президент США предложил радикально изменить облик федеральных зданий, вернув их к античным образцам. Почему Вашингтон и Джефферсон одобрили бы этот шаг?

Читать полностью » Гитарист Madness Крис Форман сообщил о диагнозе миелома и проходит лечение в Великобритании 29.08.2025 в 22:57

Боль на сцене оказалась сигналом: Крис Форман рассказал о своём диагнозе

Гитарист Madness Крис Форман признался поклонникам, что у него рак крови. Он рассказал о лечении, побочных эффектах и надежде вернуться на сцену.

Читать полностью » People: роман Хью Джекмана и Саттон Фостер остаётся крепким 29.08.2025 в 21:23

Хью Джекман и Саттон Фостер всё чаще появляются вместе — совпадение или признание

Роман Хью Джекмана и Саттон Фостер развивается стремительно: редкие появления на публике, громкие разводы и судьбоносная встреча на Бродвее.

Читать полностью » Писательница Елена Михалкова назвала Пушкина источником вдохновения для работы 29.08.2025 в 20:14

"С Пушкиным многое легче": откровение автора детективных бестселлеров

Елена Михалкова призналась, что читает Пушкина перед записью собственных книг — "Евгений Онегин" помогает ей тренировать дыхание и дикцию.

Читать полностью » Сергей Шнуров рассказал, что в школе больше всего любил геометрию и физкультуру 29.08.2025 в 19:16

Шнуров раскрыл любимые школьные предметы — неожиданный выбор музыканта

Сергей Шнуров раскрыл, какие школьные предметы стали его любимыми и почему первый день в школе у него прошёл совсем не так, как у большинства детей.

Читать полностью » Продюсер Сергей Дворцов: у Кадышевой есть шанс стать популярной в рэпе среди молодежи 29.08.2025 в 18:12

Почему рэп может подарить Кадышевой "второе дыхание" на сцене

Видео с Кадышевой в стиле рэп стало вирусным, а продюсер пророчит ей вторую волну славы. Почему это может оказаться началом нового этапа карьеры?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Новый Geely Galaxy Star 6 сопоставим по размерам с Toyota Camry
Авто и мото

Вступили в силу новые правила перевозки детей: разрешены только автокресла и бустеры
Туризм

Гастрономический туризм: тренд путешествий по России
Красота и здоровье

Трихолог Татьяна Варёнова объяснила, почему тугие причёски вредны для детей
Садоводство

Парафиновые свечи защитят теплицы от заморозков — эксперты раскрыли нормы расхода
Авто и мото

Мантуров назвал главную задачу автопрома в условиях кризиса — не допустить ухода опытных специалистов
Авто и мото

Volkswagen представил седан Sagitar L для китайского рынка с турбомотором 1.5 и DSG
Авто и мото

Автостат: Kia и Hyundai стали лидерами среди подержанных автомобилей из Южной Кореи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru