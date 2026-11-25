Психологи Ульмского университета установили, что попытки человека скрыть информацию могут сопровождаться непроизвольным расширением зрачков и изменением скорости реакции. При этом характер физиологических признаков обмана зависит от того, разговаривает человек с собеседником или сохраняет молчание.

В эксперименте приняли участие 37 добровольцев. Каждому из них предложили выбрать и запомнить одну из шести карточек с цифрами. Затем испытуемые взаимодействовали с актёром, исполнявшим роль менталиста и не располагавшим информацией об их выборе.

В зависимости от полученных инструкций участники должны были раскрыть свой выбор, скрыть его или попытаться убедить собеседника в том, что выбрали другую карточку. На первом этапе эксперимента добровольцам запрещалось разговаривать и использовать жесты. С помощью специальных очков исследователи отслеживали движения глаз, частоту моргания и изменение диаметра зрачков.

Знакомая информация вызывает непроизвольную реакцию

Наблюдения показали, что при появлении ранее выбранной карточки зрачки испытуемых расширялись сильнее, чем при демонстрации остальных. Такая реакция сохранялась даже в тех случаях, когда участники намеренно пытались ввести собеседника в заблуждение.

Учёные связывают этот эффект с ориентировочной реакцией организма — автоматическим физиологическим ответом на значимую для человека информацию.

Кроме того, при попытке скрыть свой выбор добровольцы реже моргали и переводили взгляд, а продолжительность зрительной фиксации увеличивалась. По мнению исследователей, подобные изменения могут быть связаны с сознательным подавлением естественных реакций.

Обман увеличивает время ответа

На следующем этапе эксперимента участникам разрешили отвечать на вопросы собеседника словами «да» или «нет». В этих условиях изменения зрительной активности оказались менее информативными, однако исследователи зафиксировали заметную разницу в скорости ответов.

В среднем правдивый ответ занимал 1,112 секунды. При попытке выдать другую карточку за выбранную этот показатель увеличивался до 1,930 секунды, а при сокрытии информации — до 2,134 секунды.

Психологи объясняют увеличение времени реакции дополнительной когнитивной нагрузкой, возникающей при необходимости скрывать известные сведения или сообщать заведомо недостоверную информацию.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что универсального физиологического признака, позволяющего надёжно распознавать обман, может не существовать. Выраженность отдельных реакций зависит от условий общения и способа сокрытия информации. При этом выявленные в лабораторных условиях закономерности сами по себе не позволяют однозначно определять ложь в повседневной жизни.